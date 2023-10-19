吸引台積電進駐北港工業園區？ 台金聯：面積不夠大

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台灣金聯資產管理公司上月宣布，將釋出面積4.5萬餘坪（15公頃）位於雲林之北港工業園區（原萬有紙廠）土地，近期有北港地方人士主張，爭取台積電進駐北港工業園區。台金聯19日說明，由於園區面積未達台積電設廠所需，除非地方政府有意徵收附近民間土地，才能符合台積電設廠需要。

台積電宣布退出桃園龍潭設廠，各縣市紛紛爭取設廠，雲林北港也積極向「護國神山」招手。

台金聯說明，北港地區工業用地為台金聯經過近20年整合、開發，投入相當多人力及經費，如今才能成為大面積且完整之工業區土地，產權相當清楚、單純為台金聯所有，具有十足的處分權，並非公有土地。

對於能否吸引台積電進駐？台金聯強調，台積電原本要在龍潭設 1.4奈米廠房，約需100公頃以上土地，但北港地區工業用地約為14公頃，與台積電設廠需求所差甚遠，除非北港鎮公所等地方政府機關擴大徵收附近民宅變更為工業用地，唯有如此，才能符合台積電設廠需要。

金聯也強調，面積約14公頃的北港地區工業用地，目前雖屬甲種工業區土地，但台金聯一向支持引進低污染產業進駐園區，未來仍然會伺機處分，讓適合的產業進駐，以促進地方繁榮及增進就業機會。對於北港地方人士希望能將目前地目為甲種工業區土地變更為乙種工業區土地，金聯也樂觀其成，請北港鎮公所等地方政府機關能儘速完成相關作業。