《國際政治》一心求勝 以色列尚無戰後重整計畫

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】以色列誓言要摧毀在加薩走廊(Gaza Strip)的哈瑪斯組織(Hamas)，但即使在戰場上獲得勝利，目前仍看不到有明顯計畫，顯示以色列要如何處理戰後的巴勒斯坦土地。

據熟悉內情的西方官員指出，此次代號為「鐵劍行動」(Operation Swords of Iron)的軍事行動，其劇烈程度將是前所未有的，與以色列過去在加薩進行的任何軍事行動都不太一樣。

據熟悉美國和中東領導人會談的相關中東官員表示，以色列目前的戰略是摧毀加薩的基礎建設，並且不惜以犧牲大量平民為代價，將平民推進到加薩南部的埃及邊境，另外試圖炸毀如迷宮般的地下通道，以追擊和逼迫哈瑪斯組織。

不過以色列官員表示，他們並不清楚未來戰後會是怎麼樣的情況。

據美方一位知情人士表示，美國總統拜登的一名助手擔心，以色列可能會制定出一項對哈瑪斯造成永久傷害的有效計畫，但是以色列尚未擬定出退出戰爭的計畫。

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯丁在上周訪問以色列時強調，必須把注意力放在加薩的戰後計畫。

部分阿拉伯官員也擔心，自2006年來一直由哈瑪斯統治的加薩地區，擁有230萬人口，而以色列一直沒有制定清晰的未來戰後計畫。

一名當地的國安官員表示：「以色列對加薩地區沒有一個結局打算。他們的戰略是投下數千枚炸彈，摧毀一切並進入戰場，但接下來呢？他們並沒有日後的撤離戰略」。

拜登在周三訪問以色列時表示，正義需要獲得伸張，但他提醒，在911攻擊事件之後，美國犯下了錯誤。拜登說，絕大多數的巴勒斯坦人不是哈瑪斯，哈瑪斯也不代表所有巴勒斯坦人民。