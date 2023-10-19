前往主要內容
工商時報LOGO

《國際政治》一心求勝 以色列尚無戰後重整計畫

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】以色列誓言要摧毀在加薩走廊(Gaza Strip)的哈瑪斯組織(Hamas)，但即使在戰場上獲得勝利，目前仍看不到有明顯計畫，顯示以色列要如何處理戰後的巴勒斯坦土地。

據熟悉內情的西方官員指出，此次代號為「鐵劍行動」(Operation Swords of Iron)的軍事行動，其劇烈程度將是前所未有的，與以色列過去在加薩進行的任何軍事行動都不太一樣。

據熟悉美國和中東領導人會談的相關中東官員表示，以色列目前的戰略是摧毀加薩的基礎建設，並且不惜以犧牲大量平民為代價，將平民推進到加薩南部的埃及邊境，另外試圖炸毀如迷宮般的地下通道，以追擊和逼迫哈瑪斯組織。

不過以色列官員表示，他們並不清楚未來戰後會是怎麼樣的情況。

據美方一位知情人士表示，美國總統拜登的一名助手擔心，以色列可能會制定出一項對哈瑪斯造成永久傷害的有效計畫，但是以色列尚未擬定出退出戰爭的計畫。

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯丁在上周訪問以色列時強調，必須把注意力放在加薩的戰後計畫。

部分阿拉伯官員也擔心，自2006年來一直由哈瑪斯統治的加薩地區，擁有230萬人口，而以色列一直沒有制定清晰的未來戰後計畫。

一名當地的國安官員表示：「以色列對加薩地區沒有一個結局打算。他們的戰略是投下數千枚炸彈，摧毀一切並進入戰場，但接下來呢？他們並沒有日後的撤離戰略」。

拜登在周三訪問以色列時表示，正義需要獲得伸張，但他提醒，在911攻擊事件之後，美國犯下了錯誤。拜登說，絕大多數的巴勒斯坦人不是哈瑪斯，哈瑪斯也不代表所有巴勒斯坦人民。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 外資敲進緯創逾5萬張 00878慘成賣超靶心

  2. 跟進八大官股買「本周除息ETF」買超第一名是這檔

  3. 緯創股價跌不停 法人這樣看輝達的影響

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。