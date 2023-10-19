金控用老本配息？ 金管會訂四大條件沒一家過關

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金控老本配息條款出爐。金管會今（19日）公布金控未來要用法定盈餘公積及資本公積配息的四大條件，但以今年半年報來看，光第一關就刷掉只剩一家金控符合，綜觀四大條件中沒有任何一家金控符合，等於從明年開始金控想要公積配息可說是難如登天。

銀行局今公布金控「金融控股公司以法定盈餘公積及資本公積發給股東現金相關規定」草案，當中明訂全體15家金控未來想要法定盈餘公積及資本公積配發現金股利，必須連過四關，最後還要送金管會個案核准。

四大條件為：第一，「資本結構」，分配後法定盈餘公積須達實收資本總額50％。就今年半年報的數字來看，光第一關就「打趴」絕大多數金控，只有一家金控目前勉強過關，在50％以上。

銀行局副局長林志吉表示，第一項條件業者有比較多意見，有些業者爭取希望分配後可以低於50％，也有業者建議採用公司法的25％，雖然一般上市櫃公司是訂25％，但金控旗下銀行子公司訂為75％，因此認為金控訂在50％是合理的。

據銀行局統計，半年報中符合50％以上的只有一家金控，40~50％也只有一家，30~40％有只有一家，20~30％的一家，10％~20％有8家、不到10％為3家。

第二是「資本適足率」，金控資本適足率扣除預計發放的現金股利後資本適足率須達120％以上，各子公司並應符合各業別相關資本適足性規範。

第三是「財務健全度」，金控公司及各子公司最近一次金檢及最近一年度經會計師查核簽證財務報告所提列備抵損失、備抵呆帳及各項準備提列達各業別相關法令規定。

第四是「財務結構及槓桿度」，金控公司最近一年度第三季雙重槓桿比率、負債占資產比率及財務槓桿度［(稅前損益＋利息費用)÷稅前損益］低於同業平均水準，且分別未逾115％、15％及105％。

依照銀行局統計，雙重槓桿比率不超過115％有8家金控符合，負債占資產比率不超過15％的有7家金控，財務槓桿度不超過105％的有8家金控。

林志吉表示，負債占資產比率是以金控個體財報來看，就半年報的數據，15家金控負債占資產比率平均為16.71％，最小為8.29％、最大為33.41％。

但就四大條件來看，以半年報的數據，還沒有任何一家金控符合條件，就連過第一關的金控也在第四關「財務結構及槓桿度」不符合。林志吉表示，明年金控若要用法定盈餘公積及資本公積配息，看的是今年底的財報，各金控「還有努力的空間」。

不過，銀行局也明訂，金控想用公積配息，除經董事會審慎評估必要性及妥適性，也要在股東會前函報金管會，金管會將依金控整體資本規劃及財務業務健全度審酌。換言之，就算「過關斬將」符合上述四大條件後，還是要經過金管會個案審核。