北市抽水站更新攔汙機 收集汙水更暢通

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台北市日常產生的生活汙水，經由汙水收集系統匯集後送至抽水站，然而汙水中往往摻雜破布及紙巾等雜物，為此「撈汙機」成為了抽水站不可或缺的設備，避免設抽水備堵塞及損壞；對此北市衛工處辦理景美、昆陽及迪化3座汙水抽水站的攔汙機更新，預計本月底前完成，以利汙水收集系統設備正常運作，延長管線及馬達的壽命。

衛工處設施管理科長張賢德指出，景美汙水抽水站主要功能是將汙水揚升，分送至迪化及八里汙水處理廠淨化處理，具有汙水分配及輸送功能，是系統的樞紐設施，而汙水輸送過程中，若有異物進入容易造成設備損壞，所以撈汙機成為抽水站不可或缺的重要設備。

他說，近年發現進入下水道異物千奇百怪，且數量有增多趨勢，本次透過設備更新工程，可以自動程序完成刮耙及汙物撇除器循環動作自動化，大幅提升工作效率，達到節省人力及縮短維護時間的效果，此外撈汙機可藉水位計及時間控制，在水位高漲時進行撈汙，節省馬達出力，每月可節省約500度電。

衛工處進一步表示，為改善棉絮、毛髮造成的問題，除了檢討更新與維護汙水處理設施，同時也要加強源頭管理，同時呼籲民眾從日常生活中做起，在浴室排水孔上加裝過濾網，防止毛髮等異物流入排水管中，及避免將非溶解性的雜物，例如紙巾、破布等投入馬桶等，以確保排汙水下水道系統運作順暢。