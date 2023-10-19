嘉義市首間實驗中學 「大業實驗國中」新校門啟用

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嘉義市第1所實驗國中「嘉義市立大業實驗國民中學」，今天舉行新校門暨人文穿堂啟用典禮，由市長黃敏惠、教育處長郭添財及校長陳明君揭牌，師生及家長同慶學校嶄新起飛，大業實驗國中自112學年度正式轉型，首屆招生額滿。

大業實中新校門設計為「抹香鯨」意象，經全校命名為「鯨豔門」，期許學生學習探索有驚豔的發現；人文穿堂則以大業獨有的「fly-back」飛行器、數學演繹的「3.14牆」、「笛卡爾之心」開啟實驗教育新頁。

學生以中英雙語向市長黃敏惠介紹「3.14牆」、「笛卡爾之心」的設計核心與未來展望，還用手工製作幾何摺紙〈勇媽肖像〉送給黃敏惠市長，氣氛溫馨又熱鬧。

黃敏惠表示，大業實中是嘉義市第1所實驗中學，經前教育處長林立生、校長陳明君及老師們努力籌備，於今年112學年度從普通國中轉型為實驗國中，有多元課程提供適性學習，學生自主學習、創新、探討，培養學生核心素養與影響未來的能力。

黃敏惠也感謝兩位嘉義子弟陳怡廷建築師、黃有柏設計師跨界合作，結合美學與建築，改造大業實中的大門、穿堂，賦予「航向世界、鏈結國際」的教育理念，期許孩子像鯨魚游向大海，展現自我。

嘉市府教育處郭添財指出，大業國中轉型為實驗國中，代表嘉市教育勇於創新，帶領學校實現自主、跨域的實驗教育願景。

陳明君說，大業實中自110學年度、111學年度委託嘉義大學做前期規畫及研究，同時培訓師資，今年通過國教署審查通過，於112學年度8月1日正式轉型成為實驗國民中學，這學年首屆招生就額滿。

陳明君說，學制採2學期4學季，總上課日數200天，除了寒暑假，還有秋假及春假各約1周，感謝市府補助219萬元建造大業實中新校門及穿堂，讓學校有新氣象。