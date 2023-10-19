桃園77藝文町2次流標 市府將放寬條件吸引廠商進駐

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桃園市19日舉行文化局、客家事務局工作報告，桃園77藝文町先前受疫情影響虧損上千萬，廠商提早退出營運，市府採促參OT形式公開招商，但招商不順至今流標2次，後續狀況備受關注。文化局長邱正生坦言，前廠商虧損金額過大，導致其他廠商卻步，將放寬招商條件盼吸引廠商進駐。

桃園市歷史建築桃園警察局日式宿舍群整修後改名為「桃園77藝文町」，2018年起與遠東開發室內裝修股份有限公司簽訂10年OT合約（政府出資興建、民間機構營運），廠商基於財務成本考量，決定提前於今年9月中旬退出。市議員黃瓊慧、陳美梅關心後續招商狀況，黃瓊慧表示，77藝文町無論地理位置或館舍保存狀況都很好，但公開招商卻已流標2次，呼籲市府想辦法不要又再度流標。

文化局長邱正生說，77藝文町館舍目前由文化局經營管理，後續會以促參OT委託民間機構經營管理，第1次公告招商為6月30日至7月20日、第2次公告招商為9月1日至9月20日，不過都沒有申請人投標，初步分析是因為過去營運狀況不佳，導致廠商在財務試算上有所顧慮，因而卻步。

邱正生表示，顧問團隊經蒐集潛在申請人意見與再行評估，市府於10月17日召開第3次甄審會議依委員意見調整部分招商內容，預計將會調降部分招商條件，將於10月31日重新上網公告，歡迎民間機構參與投標。

邱正生強調，雖然目前尚未有廠商有意進駐，但館舍不會就此放空，目前開放A棟「叩叩！老鄰居—桃園日式宿舍開門」展覽、B棟「變遷中的鏡像桃園-日治時期桃園地區廟宇玻璃底片修復展」及D棟「77小書屋」，陸續都有展出不少主題系列講座。

另外，客家事務局因不少館舍營收狀況不佳，需要開源節流，打算針對永安海螺文化體驗園區研擬場地租借收費標準，遭市議員謝美英批評，辦世客博海派撒錢，但對新人拍婚紗竟要收費，認為海螺館開園不久才剛成為新人拍婚紗的勝地，打卡拍照也是在幫桃園行銷，不贊同此舉。

對此局長林昭賢回應，永安海螺園區每年約有120萬人次參訪，綜觀整體營運方向，將在保存推廣海客文化的同時，參考市場機制研議納入空間租借等更多商業行為。