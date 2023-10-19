獨》乘客也看不下去！ 普悠瑪、太魯閣號太便宜 旅客願多付7成票價

台鐵的訂價政策中，普悠瑪、太魯閣號跟自強號票價相同，但普、太車速快得多，多年來一票難求，早有人倡議調整票價以區分客源。根據運輸研究所去年9月「台鐵旅運者之服務水準選擇與願支付價格研究」顯示，連旅客都覺得目前票價太便宜：例如台北到花蓮，普、太比自強號快1小時，旅客願意支付752元，比目前的440元高出7成；台北到台東的旅客也願意支付普、太1376元，比目前的783元高出7成5。

該研究指出，台鐵因車種簡化政策，將東部線太魯閣、普悠瑪號及自強號都歸類為自強號，訂定相同票價，結果造成一般自強號利用率低，普、太一票難求，也無助於台鐵營收。以2012年到2019年東部幹線列車的使用率來看，普、太都高於8成甚至來到9成，而自強號僅約6到7成，等於有1／3座位是空的。

研究顯示，以台北到花蓮為例，普、太約需2小時10分鐘，自強號約需3小時10分鐘，但都是440元。問卷調查發現，旅客願意支付普747元、太752元，但自強號仍是440元。有趣的是，若普、太不可退換票，而自強號可退票但不可換票且不需手續費，旅客願支付自強號的價格一下子漲到610元；若自強號可退票也可換票，則自強號票價漲到738元。換言之，可退換票的價值在旅客心中是298元。

若是長途的台北到台東，雖然目前已無一般自強號，只有普悠瑪、太魯閣號以及EMU3000（新自強號），都是快車，旅客仍願意支付跟目前差距更大的票價。調查顯示，旅客願意支付普1370元、太1376元，都比目前的783元高出約7成5；但自強號仍是783元。若自強號可退票但不可換票且不需手續費，旅客願支付自強號的價格一下子漲到953元；若自強號可退票也可換票，則自強號票價漲到1081元。

研究也指出，所得較低、18至24歲或65歲以上且非商務旅次旅客，較在意票價、可否退換票，較不在意需花較久時間搭車；另一方面，所得較高、24至65歲的商務旅次的旅客最在意時間，較不在意票價。建議台鐵可依照不同旅客的偏好，訂定差別定價或行銷策略，除可將有限資源給最需要的旅客、提高旅客滿意度，也能提高台鐵營收。

至於台鐵調漲票價的討論進度、明年公司化之前是否可能出爐；以及若要調整，將如何調整，是依路段、行車時間或車種？台鐵對本報表示，目前沒有討論調整票價，也沒有擬定出方案。