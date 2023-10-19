劍潭站多目標大樓工程案啟動 估2027年完工

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台北捷運劍潭站多目標大樓工程案19日正式啟動，將興建地下3層、地上16層複合式大樓，作為辦公室、商場、餐飲、會議中心、教保中心及停車場。台北市長蔣萬安表示，劍潭站位於南往北返的重要交通要道，2027年完工後，將為周邊交通、居住環境、經濟產業和民眾生活，帶來非常大的便利和效率。

劍潭站多目標大樓工程案由台北捷運公司、大陸工程股份有限公司及闕河彬建築師事務所，共同舉辦工程簽約記者會，蔣萬安也出席見證。

蔣萬安指出，TOD（大眾運輸導向型發展）一直是北市積極發展整體區域的重要目標，前陣子至新加坡、上海及首爾等地參訪，這3處城市都是近1000萬的人口，捷運網絡也非常綿密，希望透過交通場站為核心，運用周邊完善的土地規畫，帶動整體區域發展。

他說，劍潭站位在中山北路、基河路，為都會中心南往北返的重要交通要道，可以預見2027年完工後，將為周邊交通、居住環境、經濟產業和民眾生活，帶來非常大的便利和效率。且附近還有台北表演藝術中心和世列業史，商機十分大。

北捷董事長趙紹廉表示，劍潭站多目標大樓簽約，為北捷從運輸本業基礎出發，邁向擴展物業開發的新里程碑，本案不單只是完成大樓建造，而是創建一個結合綠色運輸、生活及休閒的現代化都市服務場域。

捷運劍潭站多目標大樓利用原劍潭站東側平面停車場，興建地下3層、地上16層複合式大樓，並符合生態、節能、減廢和健康的銀級綠建築，作為辦公室、商場、餐飲、會議中心、教保中心及停車場，總樓地板面積達1萬1千餘坪。同時利用交通場站優勢，活化捷運場站周邊土地，改造人行空間及街道景觀，提高土地使用及公共設施配置效益。

台北捷運公司於今年辦理工程招標，由大陸工程股份有限公司及闕河彬建築師事務所共同承攬，契約金額33億8000餘萬元，預計於2027年底完工。