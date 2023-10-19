嘉市國中小午餐吃「幸福嘉義米」 明年起全面供應

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嘉義市政府擴大推動食農教育及減碳環保，支持在地農業，縮短食物運送里程，自10月起起全市國中小學生營養午餐吃「幸福嘉義米」每周1次，要讓學生吃得到幸福，找回對米食的感動，且下半年第2期稻作增產，市府規畫明年起全面供應幸福嘉義米。

嘉義市政府今天在蘭潭國小舉辦「幸福嘉義米」供應國中小學校營養午餐的記者會，黃敏惠市長與孩子們用幸福嘉義米捏三角飯糰，歡慶市府、學校及農民攜手合作，讓國中小學生可以食用在地農優質米糧「幸福嘉義米」，孩子吃得健康，校園生活很幸福。

黃敏惠表示，雲嘉南是台灣的穀倉，嘉義市在雲嘉南區域的中心，農試所及多個實驗單位很早就研發多品種稻米，吳永培博士長期投入稻米品種改良，研發出能因應極端氣的「台農82號米」，能抗病蟲害、強桿耐倒伏特性，健康美味，品質媲美日本越光米。

黃敏惠說，「台農82號幸福嘉義米」於去年供應孩子午餐，廣受好評，市府決定從10月開始每周1次，讓國中小學生吃幸福嘉義米。

黃敏惠還說，去年4月立法院三讀通過《食農教育法》，而嘉義市一直都努力推動食育，以期達到永續發展環保指標，讓農業永續發展，吃得安全、健康。

嘉市府建設處長田長沛表示，幸福嘉義米今年產量不足，僅夠供應各校10次營養午餐，下半年第二期作，幸福嘉義米栽種面積由5公頃增加至18公頃，明年起會充分供應。