為新科四院士授證 蔡英文對台灣最大產業資產有新解

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工研院19日舉辦新任院士授證典禮，總統蔡英文親自替童子賢、劉克振等4位新任院士授證時表示，她會交代明年產出新總統兩件事，一是常來工研院，其次是工研院預算不要講價。她說，台灣有一項資產，就是企業領導人，本身是工研家，也是技術領先者，是台灣經濟產業發展中非常重要的元素。

今年四位新科院士包括研華董事長劉克振、和碩董事長童子賢、台大醫院院長吳明賢、明基佳世達集團董事長陳其宏等人，蔡英文說，這四位都是在業界擁有豐富經驗和經營智慧的領導者。他們以創新思維，提升台灣產業的附加價值，也非常重視綠色永續發展目標。

蔡英文致時表示，她每次到工研院下車前都要深呼吸，告訴自己要聽懂每年研發新技術，以此次為例，總共13項新技術、每名研發者只有兩分鐘時間講解，要講到總統可以聽懂，「總統也要很努力才能聽懂」。她也希望下任總統也能常到工研院，了解最新技術及支持工研院預算。

曾經有人問她，台灣最大產業資產是什麼？有些人說是技術、有人覺得是勞工，有人認為是社會整體對經濟發展的重視等，她認為這些都對。這幾年來，她深刻感受到，台灣還有一項資產，就是企業領導人，本身是工研家，也是技術領先者，是台灣經濟產業發展中非常重要的元素，在她稍早參觀的過程中，也證實了這件事情。

她認為，無論世界和消費者的需求如何改變，台灣總能製造出世界需要的產品。就是因為台灣有一群充滿經驗及時代精神、掌握技術且能夠經營企業的領導人，這是台灣最珍貴的資產。台灣能製造出好產品，並把這些產品一代代地傳承下去，就是因為有一群企業領導人在這裡坐鎮。她話鋒一轉說，希望這群台灣珍貴的資產，不要80歲前就趕著退休，更期待下一代要加油，持續推動台灣經濟轉型升級。

提及今年工研院新科院士，蔡英文說，劉克振所帶領的研華公司已是全世界工業電腦龍頭。他秉持永續經營精神，積極發展綠色營運，邁向2050淨零排放的目標；他所推動的「共創」模式，成為經營管理的標竿，不僅加深與傳統產業的合作，也促進台灣物聯網產業的發展。

提及童子賢，她說，和碩聯合科技在業界深耕超過30年，開創新興的設計整合服務製造模式，帶領公司跨足多元領域。大家都知道，童董事長本身也非常多元發展，不只深耕科技領域，也長期投入台灣藝術文化的倡導和傳承，對台灣的科技和文化產業，都有很多的貢獻。

至於陳其宏院士，蔡英文說，佳世達不僅是全臺灣第一個加入RE100電腦周邊科技集團，更連續5年獲得「亞洲最佳企業雇主獎」，陳董曾說：「ESG除了綠色製造，也要照顧員工，才是真正落實社會責任。」相信他在這樣理念下，一定可以帶領企業及供應鏈，與國際接軌，永續發展。

唯一非科技業的台大醫院院長吳明賢，蔡英文說，他在台灣生技醫療產業發展扮演重要角色，所帶領團隊研究出的「最佳除菌防治胃癌模式」，讓胃癌從台灣十大癌症死因的第3名，降到第8名。他的研究促進台灣人民健康，也成為胃癌防治國際準則，影響全世界的臨床醫療，是台灣之光。

此外，蔡英文表示，工研院已是國際級的研發機構，不久前，才在全球百大科技研發獎（R＆D 100 Awards）獲得8項大獎，成績超越許多國際機構和大廠。她期許院士們能將工研院創新研發精神帶回產業界，讓產業不斷轉型升級，不僅能推動台灣的產業創新，提升國家競爭力，還能在全球科技和產業當中，樹立典範，引領未來的發展方向。