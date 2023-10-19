影像新秀展現藝術視野 錄像藝博會探問社會議題

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亞洲第一個以錄像為主題的「FLAME錄像藝術博覽會」，20日起在台北舉行，創辦人張學孔邀請知名策展人羅禾淋擔任藝術總監，希望展示新一代錄像藝術家才華，推廣台灣藝術躍上國際舞台。

張學孔分享，自己於2005、2006年將台灣新媒體藝術帶往德國科隆、西班牙巴塞隆納後，近年觀察許多畫廊及學者也在積極推廣錄像藝術。羅禾淋指出錄像藝術家的創作，或錄像藝術的博覽會都不是資本取向，而是更希望帶著使命感對社會進行探討，而台灣更是很好的創作之地。

錄像藝術博覽會強調拓展潛力藝術家，此次台北錄像藝術博覽會10位影像新秀，平均年齡僅28歲，作品視角多元，包括鄭育作品《香愁》，是帶著移工進入到他們不會去的場域，透過氣味打破階級意識，也透過氣味領土化空間；謝雨庭的《聚．離》，是她回應自己高中起便離家求學的經驗，作品運用紅外線感測，當觀眾走進展場門口時即觸發音效，坐在椅子上時開始播放由火車內往窗外景色不斷前進的景象。

林耕舞《那邊的生活如何？ 》描繪了一名逃離戰爭的俄羅斯年輕人的旅程，從兩個不同的角度同時拍攝，旨在深入了解因戰爭和衝突，而被迫逃離家園的個人的經歷，並在這戰爭敘事中，經常被遺忘或忽視的人，創造一種同理心和理解感：洪晧珉的作品《當時》，自水面之下拍攝石頭扔進水中，透過水花與氣泡興滅的景象，反思人們常常認為自己能夠清晰地記得一切，往往會發現什麼也想不起來。

本屆錄像藝術博覽會，特展區則是與NFTakaSwap合作，《快按右鍵另存 – NFT特展》由羅禾淋策展，由「快按右鍵另存」這一動作，探討「複製」與「原創」NFT的現今與未來。