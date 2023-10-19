大安大甲溪聯通潛盾機啟用 助益中部穩定供水

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大甲及大安溪是台中地區主要供水來源，斥資152.18億元建置的大安大甲溪聯通管，預計於2020年6月完工。經濟部長王美花19日出席潛盾機啟用典禮時表示，大安大甲溪聯通管道完工後，可讓中部地區每天增加25.5萬噸用水，維持供水穩定。

經濟部長王美花及立法院副院長蔡其昌19日在水利署副署長林元鵬及台水公司董事長李嘉榮陪同下，赴「大安大甲溪聯通管工程」大甲溪輸水管第3標工地參加潛盾機啟用儀式。

水利署中區水資源分署分署長莊曜成簡報時表示，大甲溪及大安溪是台中地區主要的供水來源，本計畫透過大安溪及大甲溪水資源聯合運用，豐水期時優先利用大甲溪的豐沛水量，提供台中地區民生、產業以及農業的用水需求，並將水資源蓄存於鯉魚潭水庫，避免珍貴水資源流向大海，在枯水期或大甲溪高濁度期間，就可利用鯉魚潭水庫的水源，滿足台中地區用水需求。

莊曜成說明，該工程執行過程充分與民眾溝通，參考民眾意見於人口稠密及觀光熱點處以潛盾工法施工，可大幅減少施工過程對週遭環境的影響，以提前半年於2026年6月完成為目標趕辦，期望能提早發揮計畫效益。

王美花表示，百年大旱時，有賴水利署及台水公司等努力調度，讓台中地區在鯉魚潭水庫庫容最低僅剩1％時，仍能持續供水；大甲、大安溪聯通管是中部地區非常重要建設，152.18億元，還不包括台水7、80億元要做淨水廠及相關管線等經費，完工後可讓中部地區每天增加25.5萬噸的水。

王美花提到，這是中區第一次做潛盾工程，且經過后豐自行車道等路段，潛盾有助工程順遂及不影響觀光，成本貴了1倍，特別感謝立法院副院長蔡其昌多次協助與農民溝通。

立法院副院長蔡其昌表示，地球暖化、極端氣候，不是水太多就太少，大家千萬不能掉以輕心，這個問題會變成我們時常面臨的夢魘，不讓惡夢降臨只有一招，就是想辦法「超前布署」，這幾年經濟部及農業部都不斷透過行政院整合、解決問題，大甲溪及大安溪聯結，主要就是調度，當缺水是區域化的時候，透過大甲大安溪的聯結、台水的備援幹管，政府的調度能力就會增加，並可減少水源浪費。