Global Mall周年慶第二波！必中轉盤抽好禮 換季家電彩妝5折起

下半年不少節慶讓社交需求上升，順勢帶動了消費熱潮。Global Mall首波周年慶以放大多元業種回饋力道及豐富體驗活動兩大策略加持，整體業績成長逾10%，其中又以生活家電、彩妝保養品、餐飲娛樂及休閒服飾最為熱銷。緊接著第二波周年慶即起至31日登場，再加深回饋力道，包括多門檻滿額贈、點數放大、旅遊抽獎3大好康齊發，讓民眾購物也能省荷包。 因應天氣轉冷、國內外旅遊熱潮，Global Mall第二波周年慶主攻換季保暖、美麗保養，精選多款超值家電包括除濕機、空氣清淨機、烘被機、按摩機等優惠5折起，同時再集結百大品牌推暖冬商品，包括羽絨被、保暖外套、彩妝及保濕保養品等推折扣或1818元超值價。 此外，第二波也力推多元門檻滿額贈「最高回饋18%、首4日加碼滿5,000送100」，持GMpay綁定Global Mall聯名卡於新北中和、桃園A8、A19及屏東市消費滿3000元最高送550元，回饋達18%，同時第一波首度推出的首6日加碼滿萬送500元，成功提升單筆消費超過萬元的會員數成長20%，因此第二波首4日再加碼推滿5000送100元；另第二波板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則主打低門檻滿額贈，為滿2000元最高送200元。 同時因應年底將屆，許多消費者的點數即將到期，加碼祭「點數天天最高5倍送」，於板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站指定櫃位單筆消費滿500元享點數5倍送；新北中和、桃園A8、A19及屏東市則為周一至周五單筆消費滿500元享點數3倍送，並推出「APP轉盤人人有獎，最高獲1800點」，扣10點即可試手氣，有機會抽中最高1800點或580元環球Online折價券。 此外，受歡迎的Hello Kitty聯名會員禮，第二波一口氣推8款夢幻居家生活小物，再加上整檔周年慶只要單筆消費滿888元即可參加的「旅遊大FUN送」抽獎，有機會抽中價值10萬元的日本三麗鷗和諧樂園五天四夜雙人遊、iPhone15等，預估第二波將持續帶動消費力攀升，周年慶整檔業績上看成長10%。