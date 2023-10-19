股市樂透來了! 3檔將開放申購 中籤最多賺近4萬

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【旺得富理財網 李澍】聯發科小金雞達發掛牌驚喜變驚嚇，中籤戶開盤就賣3.4萬元直接蒸發了， 讓人好氣好氣；不過，沒從達發賺到沒關係，10月底前還有3檔即將開放申購，全都與AI相關；其中，專攻全球邊緣運算工業電腦的宸曜科技暫定11月9日掛牌上櫃，承銷價暫定82元，若按今日收盤價120元計算，抽中1張可現賺3.8萬。

據綜合報導，10月31日前開放申購的3檔分別是宸曜科技、AMAX-KY及聯策。宸曜科技將從興櫃轉上櫃，預計於11月9日掛牌上櫃，對外競價拍賣1,704張，競價底價為70.69元，承銷價暫定82元，競價拍賣自10月20日至24日，於10月30日至11月1日公開申購，3日進行抽籤。

AMAX-KY則是於上市前辦理現金增資發新股，同樣分競價拍賣及公開申購2階段承銷，對外競價拍賣3,237張，競價底價80元，承銷價暫定96元，公開申購期限為10月27日至31日，11月2日抽籤，預計於11月8日掛牌。

另外，PCB設備廠聯策科技也預計於11月上旬掛牌上市，23日、即下周一開始開放申購，承銷價28元，27日抽籤；若按今日收盤價45元計算，中籤即賣就能現賺超過1.7萬元。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。