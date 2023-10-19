潤泰新二度「插旗」大同區 簽下寧夏夜市旁750坪都更案

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看好台北車站週邊發展潛力，潤泰新（9945）二度「插旗」大同區，今（19）日宣布正式簽下重慶北路二段、近民生西路口的寧夏夜市旁的「台北市大同區圓環段三小段643地號等44筆土地都市更新案」，基地達750坪，預計投資近23億元，全案可分回權益比例約39.57％、估計可售坪數約3,830坪；市場專家依大同區行情和潤泰品牌效益推估，未來每坪可望挑戰最高均價150萬元。

潤泰新繼去年8月簽下重慶北路、民生西路口老透天320坪土地合建案之後，今天再度「插旗」大同區，加碼簽下重慶北路二段近寧夏夜市的都更合建案，包括台北市大同區圓環段三小段643地號等44筆土地，都市更新面積約為750.50坪，含商三747.05坪及道路第3.455坪在內。

預計地主平均權益比例約60.43％、潤泰新平均權益比例約39.57％；全案將預計投入22.96億元的總建造成本。

潤泰新協理陳柏宇表示，潤泰新總共在大同區共有3筆土地，包括已經簽約的重慶北路和民生西路口320坪合建案、重慶北路寧夏夜市旁750坪都更合建案等2筆，以及1筆正在整合中土地。

陳柏宇表示，其中最新簽下的重慶北路寧夏夜市旁750坪都更合建案，近民生西路口，經前後10幾年洽談終於完成整合，已取得建照，預計年底進行拆屋、2024年動工。

陳柏宇表示，潤泰新主要是看好台北車站週邊的發展潛力，加上小環境生活機能的便利性，以及未來捷運民生線可望開發等多種因素，因此積極整合區內都更土地；目前，還正持續整合其他土地中。

陳柏宇表示，該案將興建14樓和25樓共2棟住宅大樓，潤泰新預計可分回銷售坪數約3,830坪，將規畫為37坪2房～62坪4房的產品。目前售價和總銷、推出時程，都尚未決定。