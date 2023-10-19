金門導入「永續豬隻飼養新概念」 產地直送餐桌更健康

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農業部近年來積極輔導國內養豬場現代化轉型升級，解決養豬產業所面臨的各種挑戰。位於離島已有47年養豬經驗的金銘畜牧場配合「2023年現代化養豬場形象傳遞計畫」，首度將「永續豬隻飼養新概念」導入金門，今(19)日特別舉辦產地餐桌驗餐會活動，邀請在地許多代表性的民宿與餐廳業者，了解新式豬舍飼養環境對優質肉品養成的重要性，並推廣優質豬肉從產地直送餐桌的永續意義。

據了解，金銘畜牧場從1976年開始投入在地畜牧飼養，為能提升整體養豬產業的結構與豬肉品質，結合農業部所推動之「擴大養豬場導入新式整合型設施(備)」補助，成為金門第一家配合中央建置新式密閉式豬舍的畜牧場。

業者指出，有別於以往傳統豬舍的各種問題，新式密閉式畜舍的置高床架、循環排風及降溫系統以及密閉式建物等，可以解決傳統畜舍環境不佳、糞尿處理設施效能不彰、廢水、異味等環境污染問題，讓畜牧場也可以成為一般民眾的好鄰居。

為推廣「永續豬隻飼養新概念」，主辦單位特別邀請台灣大學獸醫學院兼任助理教授李淑慧博士到場，與大家分享新式畜舍對於動物生長的助益，以及優質飼養、環境保護等議題的重要性。李淑慧強調，透過優質環境飼養的豬肉，不但可以增加畜戶飼養上的經濟效益，更重要的是因生物安全防治的提升，可以讓民眾吃到降低用藥的健康豬肉。

李淑慧表示，從產地到餐桌的概念，代表著眾多永續指標的意義。金門養豬戶因各種困難越來越少，每年島內所需食用的豬肉量有一半以上都需仰賴台灣活體進口；而飼養設備升級，讓在地農畜產業有機會維持不斷鏈，自產豬肉在地使用也降低大量的運輸碳排放，環境改善也讓我們在享用豬肉的同時，可以兼顧動物的福祉。

金銘畜牧場創生專案經理翁皓梅則指出，傳統豬舍全仰賴自然通風，造成豬舍臭味不易處理而導致空氣污染，且糞尿分離不易會造成環境污染及廢水問題；而密閉式高床環控的新式豬舍，透過模組化的設計，豬場可依照飼養規模以「棟」為單位參考建置，以「統進統出」的飼養模式，可降低豬隻疾病垂直感染機率，提高育成率。

翁皓梅也補充說明，新式豬舍運用置高床板設計，「乾濕分離」改善傳統豬舍因糞尿分離不易而造成的環境污染問題，加上透過水簾牆與循環風扇，對畜舍溫度進行控制，有效降低豬舍內環境溫度，紓緩豬隻熱緊迫，讓每隻豬隻舒適健康、頭好壯壯，肉質當然跟著提升；重要的是，透過各種現代化設備的協助，可減少近5倍的人力資源，也大大減少業者的成本支出。

到場參與活動的在地旅遊業代表李小姐說，金門的豬肉因為水質佳、輔以酒糟飼養，肉質相當好吃。如果可以透過新式豬舍的飼養讓產量提升可供應到台灣本島，甚至未來在地餐廳都使用在地豬肉，那一定讓遊客對金門的記憶多出一項美味的豬肉印象。

在地食農團隊方先生也表示，金門在地農業富有當地產業特色。但長期因缺乏專業經營管理，導致在地農業產業萎縮。農副產業及相關業者，需要以點、線、面的概念發揚在地特色，推廣農業產業在地化、區域特色規範化，與食農教育建教合作。期待透過新式豬舍讓更多民眾不排斥養豬業，讓豬肉產量足以聯合農遊體驗，推廣在地社區產業特色，行銷金門！