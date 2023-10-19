020018成分股大汰換10檔

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臺灣指數公司今（19）日公布「特選價值成長報酬指數」2023年第4次成分股定期審核結果。此次共納入亞泥（1102）等10檔、刪除環泥（1104）等10檔，成分股納入和刪除之變動自今日後生效。

特選價值成長報酬指數為統一價值成長N（020018）所追蹤的指數，此次成分股納入亞泥、遠東新、長榮鋼、光罩、可成、材料-KY、瑞儀、台郡、台表科、洋基工程等10檔。

成分股刪除環泥、華通、欣興、緯創、碩天、TPK-KY、精成科、帝寶、復盛應用、力積電等10檔。