前往主要內容
工商時報LOGO

020018成分股大汰換10檔

臺灣指數公司今（19）日公布「特選價值成長報酬指數」2023年第4次成分股定期審核結果。圖／本報資料照片
臺灣指數公司今（19）日公布「特選價值成長報酬指數」2023年第4次成分股定期審核結果。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

臺灣指數公司今（19）日公布「特選價值成長報酬指數」2023年第4次成分股定期審核結果。此次共納入亞泥（1102）等10檔、刪除環泥（1104）等10檔，成分股納入和刪除之變動自今日後生效。

特選價值成長報酬指數為統一價值成長N（020018）所追蹤的指數，此次成分股納入亞泥、遠東新、長榮鋼、光罩、可成、材料-KY、瑞儀、台郡、台表科、洋基工程等10檔。

成分股刪除環泥、華通、欣興、緯創、碩天、TPK-KY、精成科、帝寶、復盛應用、力積電等10檔。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 外資敲進緯創逾5萬張 00878慘成賣超靶心

  2. 跟進八大官股買「本周除息ETF」買超第一名是這檔

  3. 緯創股價跌不停 法人這樣看輝達的影響

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。