從檔案凝望大建設時代 記住台灣發展的艱辛

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1970至1980年代的全世界，正經歷一次又一次的石油危機；當時的台灣，同樣困於通貨膨脹，但是在全島各地進行的大型建設，如北迴鐵路、新中橫公路等，讓民眾感到生機蓬勃。在18日晚間開幕的「奇蹟之島─1970~1980從開發到保育臺灣建設檔案特展」中，國人重溫當年的熱血與打拚成果。

該項特展由國家發展委員會檔案管理局推出，即日起在行政院新莊聯合辦公大樓北棟1樓展出，呈現精選珍貴的111件國家檔案，以及影音與文物。檔案局表示，特展首度運用沉浸劇場，加上多媒體遊戲及手動裝置互動體驗，結合語音導覽服務，述說臺灣建設發展歷程與轉折。

國發會主委龔明鑫表示，檔案局至今已舉辦25項主題共55檔國家檔案展覽，超過68萬人次參觀，特別感謝一路以來支持及協力展出的各機關單位。檔案局今年特別擇定與民眾生活相關的「建設」為展示主題，讓大家透過國家檔案，理解臺灣建設故事，對過去有名或無名的英雄感謝致意！檔案局指出，本次展覽由國發會、文化部、退輔會共同指導，並結合交通部臺灣鐵路管理局、交通部公路局北區與中區養護工程分局、臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司、臺北市立動物園等協力資源。

本次特展中的北迴鐵路、關渡大橋、高雄過港隧道、新中橫公路，龔明鑫說，至今已有更新發展，例如花東鐵路將擴寬為雙軌、淡江大橋即將完工、規劃興建第二座過港隧道、中橫公路雙向通車等，今日公共建設更重視淨零與永續理念。

此外，國發會也積極推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，盤點地方建設需求，優先納入並推動有助於區域平衡及消彌城鄉差距的重要基礎設施，持續推動5G、數位發展、AI、資安等六大核心戰略產業所需基礎建設，並致力擴大數位轉型、環境永續及打造韌性國家。

特展中除了展出精選檔案，更向外部單位及個人授權影像及借展文物，例如北迴鐵路全線通車首日封、開渡大橋通車紀念品、新中橫望高隧道貫通石等。整體展示以檔案中的工程場景為發想，在工程帽的探照燈映照下、山巒綠意環繞間，以開發到保育為軸線，呈現精選1970至1980年代的大型工程檔案。展場首度設置沉浸劇場，播放長約5分鐘的「島嶼印記 轉動夢想」動畫影片，民眾應此感念今日習以為常的便利生活，其實是無數前人辛苦地為每項建設所打拚的成果。