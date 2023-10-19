台積電1.4奈米新廠重新找地 經長：一定要留住

台積電17日宣告將放棄竹科龍潭三期作為先進製程的基地，經濟部長王美花19日親上火線接受媒體專訪，強調台積電的先進節點在推進，仍需要幫他準備設廠的需要，我們要讓最先進製程留在台灣，在土地、水電做好準備，「一定要留住先進製程」。

王美花19日晚間接受《REAL TALK真實對話》節目主持人廖筱君專訪。台積電赴美設廠時，傳出各種疑美論、台積電去台化，王美花表示，台積電如果只在台灣生產，沒有國際布局，會讓客戶擔心，而出去設廠之後，會跟國際客戶有更緊密的結合，例如現在看到日本跟台積電的合作，但是台積電根基就在台灣、最先進的研發就在台灣、最完整的供應鏈就在台灣，因為全世界沒有像台灣這麼完整的供應鏈生態系，台積電也一直告訴大家，主要產能就在台灣，因為客戶需求就在台灣，不能說因為去國際佈局就叫做去台化，「我覺得這就是一個分化，好像覺得我們一直要把台積電送出去」。

台積電放棄龍科三期作為先進製程基地，接下來會往哪落腳？王美花強調，與台積電有一些協議要保密，但最大的前提就是台灣因為地小人稠，要去設新廠的時候，要花的時間比較長，因為要克服土地、水電問題，所以都要提早規劃，所以在他要設廠之前來做好，這也是為什麼台積電在竹科、台中、高雄設廠，台積電如果可以在龍潭蓋好，那也會是一個理想的地方，「提前好幾年作業，這也是龍潭三期的原意」。

王美花坦言，「現在把抗議矛頭指向台積電的話，這是台積電不可成受之重，因此他們很快宣布晶圓製造不會因為龍科三期」，但先進節點在推進，仍需要幫他準備設廠的需要，要讓最先進製程留在台灣，在土地部分做好準備，現在龍科三期沒辦法做好晶圓廠未來用地，接下來一定會與科管局協尋相關土地，可以好好規劃。