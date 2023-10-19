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00081成分股新增佳世達等4檔、刪除穩懋等4檔

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臺灣指數公司今（19）日公布「特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G＋通訊指數」2023年第2次成分股定期審核結果。此次成分股新增佳世達（2352）等4檔、刪除穩懋（3105）等4檔。成分股納入和刪除之變動自今日後生效。

特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G＋通訊指數為國泰台灣5G＋（00881）ETF所追蹤，到9月底，基金規模高達436.29億元，成分股更換，將影響該檔ETF換股操作。

此次成分股納入佳世達、金像電、京元電子、奇鋐等4檔，成分股刪除穩懋、世界、中美晶、南電等4檔。

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