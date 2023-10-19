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關鍵技術保護清單年底公布 王美花：保護對台較重要的技術

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國科會正在跨部會討論關鍵技術保護清單，經濟部長王美花19日表示，這些將受到保護的技術將會挑選「對台灣比較重要的技術」，這是一個比較性，或是這技術如果流到中國，對國家安全有沒有損害，預計這份清單最後會在國科會的委員會討論，預計年底會有一個確定的版本。

王美花19日晚間接受《REAL TALK真實對話》節目主持人廖筱君專訪。被問到外媒報導有4家台灣業者協助華為建設晶片廠議題時，王美花表示，這4家公司在華為相關晶圓廠幫他們施作工程，雖然這些工程跟美國現在管制的技術不太一樣，但經濟部仍去函請他們說明，這與當初核准中國投資項目，跟業者現在做的是否有一致，由於請廠商的函覆期限還沒有到期，所以有的業者有回覆、有的業者尚未回覆，會等廠商回覆後再評估後續如何處理。

為了保護台灣的關鍵技術優勢，國科會正在跨部會研擬「關鍵技術保護清單」，王美花解釋，未來這些需要受到保護的技術，主要會挑選對台灣比較重要的技術，「這技術是比較性」，除了比較重要，或是技術外流到中國時，對國家安全有無損害的，最後這技術清單會在國科會委員會討論，預計年底有一個確定的的答案。

王美花表示，對台灣來說、對台灣的國家安全來說，「是念茲在茲」，台灣需要什麼樣的投資，這些技術要做好、也要保護自己，同時，經濟部也一直跟廠商說，不只是個別廠商，還攸關國家競爭力，廠商也可以理解，這不只是國家賴以維生，同時也是作為重要供應鏈的關鍵。

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