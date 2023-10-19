竹科管理協會爭取三民國中興建地下停車場 改善停車不便困擾

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都市建設是每個縣市首長關注的議題，而停車場是其中重要的一環，但由於土地取得不易，因此在台北市、新北市常見校園建設地下停車場，新竹市亦可比照辦理。

竹科管理協會秘書長李道霖、同時為倡議聯盟發起人秘書長李道霖率領佛光山法寶寺當家覺舜法師、科技生活總編輯雜誌潘國正、工研院院友會理事暨社區關懷委員會主任委員陳建宏博士、荒野保護協會副理事長宋明光、佛光會區委張淑治、淨零排放韌性供應鏈聯盟秘書長陳鼎元博士、福委公司 董事長施世昌、中華傳統宗教總會新竹區總幹事涂順龍、三民國中所在地復興里里長黃建廷共10位代表，今(19)日拜會新竹市長高虹安，與新竹市交通處長倪茂榮共同討論相關地質、經費及施工期間造成不便問題。

高虹安表示，為兼顧市民需要、民意及市民安全，協助倡議聯盟與三民國中及家長進一步協商，並爭取交通部經費支持於三民國中興建地下停車場，解決市民停車位一位難求的痛苦。

李道霖指出，由於先前竹科管理協會於佛光山法寶寺舉辦「照見新竹亮點」社區營造計畫及召開活動時，因車位難尋而遲到，讓他開始觀察到台大分院新竹醫院、新竹菓菜市場、北新竹火車站等地域皆為新竹市民重要活動場域，但停車極其不便，因此積極發起三民國中興建地下停車場倡議，短短2個月已有118個單位連署，其中包括6位里長，反應熱烈。

交通處強調，已掌握三民國中操場約10000平方公尺，可建200個地下停車格、約4億元。而三民公園可開挖面積達8627平方公尺，建170個地下停車格、約3億元，但地下水位是極大顧慮。處長倪茂榮亦提及，此區域月租車位大排長龍，目前還有很多市民仍排隊等候中。

李道霖等人感謝高虹安本著工程師精神尋求解決此一區域停車位嚴重不足問題，目前市府正調查閒置公共空間，讓我們共同生活的美好城市，因為群策群力而能與時俱進。