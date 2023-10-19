四要項觀察板信銀信評條件 中華信評確認其短期優於長期

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中華信評19日確認板信銀的長、短期發行體信用評等，分別為twBBB、twA-2， 明顯短期表現改善，中華信評亦表示，板信銀資本與獲利水準的評估結果已由「稍弱」調整為「允當」，反映該行持續改善中的資本水準。而「正向」的評等展望，則反映未來一至二年板信銀有「三分之一」的機率能有效維持其財務結構，並改善資產品質。

對於板信銀的資本相關要項，中華信評從資本水準、資產品質、備抵呆帳覆蓋率，及不良資產率的四個要項深入觀察，以2023年6月底為中介點，比較前、後半年的情況。

資本水準部份，板信銀的風險調整後資本（RAC）比，2023年6月底為7.7％，2022年底時為7.3％。中華信評評估認定，7.0％以上是資本水準在「允當」等級的門檻，板信銀自2021年起均維持在該值以上。

中華信評預測，在2025年底前，板信銀的RAC比將維持在近7.3％的水準。原因來自板信銀的放款對象主要集中在房地產業，政府現階段加強控管銀行對房地產相關放款的舉措，該行放款成長可能受限，而恐將拖累2025年的資本水準到允當等級的下緣範圍。

資產品質部份，中華信評認為，板信銀已逐漸改善，與國內平均水準差異縮小、但仍略低於平均水準。板信銀的逾放比在持續改善中，截至2023年6月30日，該項比率為0.19％，僅略高於同一期間國內銀行業為0.18％的平均水準。

備抵呆帳覆蓋率部份，板信銀持續提升。2023年6月30日時為680％，高於2022年底時的637％與2021年底時的567％。惟，中華信評提醒，該比率仍低於銀行同業在2023年中為892％的平均水準。備抵呆帳覆蓋率，意指銀行的放款損失準備金對調整後不良資產比的衡量指標。

至於不良資產率，截至2023年6月30日為1.9％，2022年底時為2.0％，2021 年底時則為1.9％。且多高於同一期間銀行同業1.0％～1.1％的平均水準。

中華信評指出，板信銀的評等結果持續反映該行允當的資金來源與流動性結構，不過該行較小的業務規模、低於平均水準的資本水準，以及高於平均水準的風險偏好，部分抵銷了原有的優勢。