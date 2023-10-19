陸貿易壁壘恐終止ECFA？ 王美花：盤點產業需求、大力協助

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中國商務部宣布延長貿易壁壘調查至台灣總統大選前一天，經濟部長王美花19日表示，若中國認為台灣有違反WTO原則，很樂意與中國商務部在WTO架構下磋商，但如果中國是片面停止或全部停止ECFA，經濟部也盤點產業、了解現況，未來也會依照產業的需求來大力協助。

中國商務部今年4月間突然公告將對台灣進行貿易壁壘調查一事，經濟部國際貿易署當時也立即回應，我國對中國大陸物品的進口規範，是依照1993年4月所訂定的「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」來管理，只要是符合不危害國家安全與對相關產業無重大不良影響的定，即可公告開放進口，在這樣的大前提下，多年來基於國內需求，事實上已准許9,835項中國大陸農、工產品進口。

王美花19日晚間接受《REAL TALK真實對話》節目主持人廖筱君專訪時也提到，中國商務部宣布貿易壁壘調查將延後至明年總統大選前一天，「大家都知道這代表的意義」。她說，如果中國商務部認為台灣違反WTO原則，我們很樂意在中國商務部在WTO架構下磋商，但如果中國採取的手段是停止ECFA，不管是片面或全部終止，經濟部已經盤點可能會受影響的產業來了解現況，未來廠商有需求，政府也會大力協助產業。

王美花指出，中國若採取片面或全部終止ECFA，他們採取行動不是用經濟角度去思考，但台灣這邊將採取蔡英文總統的不挑釁、維持現狀態度，中國如果用什麼態度讓兩邊的關係有所更改，「能和平相處，就是我們的態度」。