日月潭紅茶文化季周末登場 歡迎遊客喝茶、聽音樂、賞花火

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魚池鄉公所19日舉行記者會，邀民眾周末至向山遊客中心參加「2023日月潭紅茶文化季」，21日除日月潭紅茶評鑑頒獎、農特產展、製茶師職人體驗等，當晚還有首場日月潭花火音樂會，隨著演奏曲目結束、約晚間9時半將施放480秒煙火。

魚池鄉公所為了推廣日月潭紅茶，2013年起在日月潭花火音樂嘉年華期間舉行「日月潭紅茶文化季」，成為地方重要慶典，19日舉行宣傳記者會，南投縣議員王秋淑、魚池鄉代表會副主席王若嵐、魚池鄉農會理事長劉啟行及總幹事王威文等人都與會共襄盛舉。

「歡迎來日月潭喝茶、聽音樂、賞花火。」劉啟帆說，「2023日月潭紅茶文化季」21日、22日在向山遊客中心展開，現場有50個特色攤位，包括日月潭紅茶、日月潭精品咖啡、日月潭活盆地絲瓜等，提供手作揉茶及茶包製作等體驗課程，提供現場免費報名，另外也推出小旅行，讓遊客跟著旅遊達人走入日月潭紅茶的產區，探索產地風土好滋味，當晚還有首場日月潭花火音樂會。

魚池鄉農會表示，為了提升日月潭紅茶品質，每年秋季舉行日月潭紅茶評鑑，今年台茶18號由得獎常勝軍、莊記茶業的莊世發抱走特等獎，其餘大葉種特等獎朱昱誠、台茶21號特等獎葛建民、台灣山茶特等獎王文禧，21日將在文化季活動舉行日月潭紅茶評鑑頒獎。而「魚池農易 GO—農產業資訊系統」也上線，提供生產者銷售管道，增進產業發展。