金門航空站年度空難災防演習 200人參演場面逼真

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金門航空站今(19)日下午於尚義機場軍用停機坪辦理2023年度「機場內日間空難災害防救演習」，邀集地區各公、民營單位動員約200人，消防車、救護車及各式車輛計24輛參演，假想航空器落地時失控偏離跑道，鼻輪起落架折斷，機腹著地並冒煙起火燃燒，演練過程緊湊超逼真。

金門距台灣本島約220公里，海運時間長，因此對外交通高度仰賴航空運輸，目前計有立榮及華信航空公司飛航台北、高雄、台中、嘉義、台南、澎湖等6條航線，每日往返約70架次，因此金門航空站也視空難災害防救演習為每年度的重大活動項目，高規格執行「機場內日間空難災害防救演習」，防範未然。

金門航空站指出，今年度空難災害演習構想為航空器落地時失控偏離跑道，鼻輪起落架折斷，機腹著地並冒煙起火燃燒，除以高司作業影片呈現整體演習過程外，另於軍用停機坪辦理實兵演練，演習重點為消防搶救及醫療救護，全程以無線電通話指揮協調，實際呈現現場演練情況，並輔以旁白說明搶救作業。

金門航空站表示，此次空難災害防救演習的目的在於檢驗該站與金門縣政府、金門防衛指揮部及其他各單位所建立之災情通報機制，指揮系統及緊急應變能力是否適切有效，並落實改進，充分發揮救災功能，強化各單位間的橫向聯繫，串連起更多的救災能量投入；期盼藉由年度空難演習，使各參演單位間建立起完整的資訊、資源共享架構，整合地區消救人力與資源，期在有條不紊的指揮系統下，充分發揮救災功能，使災害降至最低，迅速恢復機場運作。

據了解，此次空難實兵演習共動員金門航空站、金門防衛指揮部、海洋委員會海巡署第九岸巡隊、金門縣消防局、衛生局、警察局、衛福部金門醫院、內政部消防署高雄港務消防隊(水頭港消分隊)、慈濟功德會、紅十字會等22個公、民間單位，參演人數約200人，消防車、救護車及各式車輛計24輛，並邀請中央單位各級長官蒞臨檢閱，一同守護金門與台灣的這條重要空中走廊。