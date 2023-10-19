擺脫公務員保守迷思 桃市府創新提案創歷年新高

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為鼓勵公務同仁發揮創意、突破框架，桃園市日前辦理「你可以改變桃園」創新提案競賽，邀請各機關及區公所提出創新便民措施或政策方案，今年共徵得81件提案，創下歷年徵件數新高。

研考會主任委員吳肇銘表示，過往公務人員總被認為政策保守、不敢或不願提出改變與想法，但在市長張善政多次提醒、鼓勵創新文化下，今年桃園市創新提案競賽投件十分踴躍，總計有22個機關、11個區公所積極參與，各機關又以環保局、水務局、工務局與研考會投件數最多，公所部分最多的則是桃園區公所及楊梅區公所。

吳肇銘說明，這次競賽4大主題包括電子化政府、跨域治理、便民服務及永續發展，其中提案以便民服務與電子化政府為最大宗，約占總提案數6成以上。在張善政「智慧桃園」的目標下，同仁積極將施政主軸及科技融入在此次提案，許多參賽提案以智慧化與物聯網作為提案基礎，對城市問題提出解方。

吳肇銘舉例說明，如水務局「出流場域智慧監控及大數據分析」減少私部門開發基地淹水問題、環保局「AI施工揚塵智能灑水管理」減少PM2.5空汙、衛生局「校園食安智慧遠端監控與數據分析」保障學童食安等，都具有創新意識並善用資訊科技進行業務整合。

此外也有不少提案從市民關注的安全、便利角度出發，像衛生局「登革熱地理資訊系統」協助有效防疫、水務局「南崁溪自行車道區段識別安全網」確保民眾急難聯繫、工務局養工處「路口燈桿反光貼紙搭配路燈色溫」保障行車安全等。另外在實現SDGs永續目標，水務局規畫「雲端審閱系統」對於淨零碳排提出解方、新屋區公所以「企業團體認養海岸」關注海洋生態保育。

吳肇銘表示，創新提案競賽接下來將在11月進入初審及複審階段，由評審委員針對提案進行簡報詢答，最後決選出創新獎、點子獎，並於市政會議進行表揚。他還強調，市府同仁們提出的豐富提案都將成為推動智慧桃園專案重要的創意素材，期待接下來與各機關共同將提案化為行動，一起為市民達成「明天的問題，今天解決」的目標。