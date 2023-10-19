德國雙人Energy代言人坤達一日店長秀廚藝

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頂級廚具品牌「德國雙人」邀請代言人坤達，於今(19)日出席品牌在信義A8的一日店長活動。德國雙人至今已有292周年，致力於提供高質感精品廚具給愛料理的大家，本次活動搭上百貨周年慶熱潮，代言人化身帥氣歐爸現場下廚做起「甜在心韓式糖餅」與粉絲互動同樂，同時使用德國雙人ENFINIGY廚房智能家電「破壁調理機」，現打「大力水手綠拿鐵」幫粉絲充電，果然是擁有滿滿Energy的代言人！

這次在信義A8的活動，坤達先製作糖餅的麵團並蓋上真空蓋抽真空等待發酵，過程中，他利用德國雙人破壁調理機製作糖餅的靈魂內餡，接著拿出發酵好的麵團耐心包入餡料放至STAUB鑄鐵鍋中，因為快速導熱且受熱均勻，加熱時現場香味四溢，吸引現場粉絲與路過消費者圍觀，粉絲們也不斷為他加油相當熱鬧，坤達搖身一變，成為韓國街邊賣糖餅的歐爸！

而這場活動的創意飲品，這次則選用台灣最在地的食材地瓜葉加入飲品中創造出獨一無二的綠拿鐵，透過德國雙人的ENFINIGY鈦銀系列電熱水壺，以一鍵加熱功能快速將水煮沸沖燙蔬菜，大大提升料理效率。最後坤達使用顏值滿點的白色Pollux刀具組將各種新鮮水果切塊與燙熟的地瓜葉倒入破壁機中做出私房飲品「大力水手綠拿鐵」。

製作飲品過程中，坤達不僅大力稱讚破壁機的實用性，並透露他私底下也愛用訂製模式打果昔、醬料、冰沙，打完之後就用清潔模式清潔超方便，加上12檔自選檔位，就可以依照自己想要的口感調整，非常人性化！

活動當天除了有特別遊戲，品牌還祭出超狂優惠，坤達也與品牌準備了手繪禮品小物，只要購買周年慶活動商品即有機會獲得。而週年慶期間特定的限量組合，除了大家最期待的百貨滿額禮外，德國雙人週年慶再加碼，單筆消費滿6000元送耐熱玻璃吸管組，單筆消費滿15000元送廚師3件組，購買STAUB鑄鐵鍋正品滿5000元再送兔造型鍋蓋頭。優惠數量有限，活動詳情請洽百貨專櫃或至德國雙人粉專詢問。

「德國雙人活力充電站-給你滿滿Energy」天菜大廚料理挑戰賽最終場即將在11月11日 14:00-16:00於台北忠孝SOGO登場，現場一樣有機會獲得坤達手繪小物及親手做的料理，參加活動還可獲得品牌神秘好禮與品牌超狂優惠，想要現場體驗坤達親手做的美食感受滿滿地Energy，千萬不要錯過最後一場！