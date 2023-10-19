亞運空手道金銀牌選手當反毒大使 受贈獎勵金捐公益

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2023亞運空手道金牌谷筱霜、銀牌辜翠萍等人成為反毒代言人，19日出席南光國小舉行反毒宣導活動，呼籲學生從事正當休閒運動，向毒品說不，並將獅子會致贈的獎勵金全捐出做公益；辜翠萍、石政中接續將前往匈牙利參加世界盃比賽，行前接受學生們的祝福。

谷筱霜、辜翠萍及亞運空手道第5名的石政中，19日在埔里鎮南光國小出席反毒宣導，擔任反毒大使，號召小朋友一起運動健身、改變人生。

國際獅子會300D-2區總監黃秋林等人，頒贈獎勵金給谷筱霜、辜翠萍、石政中，鼓勵他們繼續為國爭光；谷筱霜等3人將獲贈的獎勵金全數捐出，希望「阿嬤」許阿甘幫忙捐給需要的慈善團體。

谷筱霜、辜翠萍和石政中說，空手道翻轉了他們的人生，阿嬤把他們當自己的孫子般關心照顧，也鼓勵他們有能力時要回饋社會，他們從未忘記阿嬤的叮嚀，所以將獎勵金全數捐出做公益。

谷筱霜指出，多年來努力訓練，四處征戰，發現自己全身都是傷，原本就決定亞運後將從國際賽退休，所幸她再度獲得金牌為國際賽生涯畫下完美句點，接續她將到新北市的國小擔任專任教練。

辜翠萍說，她和石政中20日要出國參加世界盃空手道錦標賽，希望再為台灣拿獎牌，回國將參加教練培訓，接著回到培育她的旭光中學擔任教練。石政中則表示，他仍在唸碩士，將再拚幾場國際賽，盼能為台灣多拿幾面獎牌。 ★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！