新北市績優里守望相助隊表揚 77位里長獲獎

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新北市警察局今（19）日舉辦「112年績優里守望相助隊」頒獎典禮，由新北市副市長朱惕之頒獎表揚77位績優里守望相助隊的隊（里）長。朱惕之表示，新北市共有589隊里守望相助隊計1萬9197人，竭盡所能服務地方，舉凡遭詐騙、夫妻爭吵、兒童走失、家暴兒虐、護送酒醉、路倒等無所不包，猶如地方的土地公、土地婆有求必應，讓市民得以安居樂業，犧牲奉獻的精神值得敬佩。

為表彰守望相助隊長年累月協助維護里內治安、消防救災、急難救助、關懷弱勢、公共安全、環保綠化、資源回收、關懷新住民、防疫大作戰等市政工作，由警察局辦理績優守望相助隊評選工作，從589隊里守望相助隊評選績優77隊，獲特優有汐止區自強里等23隊、優等中和區福美里等26隊、甲等林口區東林里等28隊。

獲獎的里長中有對兄弟檔，哥哥是三重光輝里里長吳松春，已連續第9屆獲獎，弟弟吳松標是蘆洲水湳里長則是連續第10屆，兩人里長任期加起來已在鄉里服務超過40年，主持人朱副市長頒獎時還對他們開玩笑說「又擱是恁」！

淡水區民生里里長陳李明緣曾獲內政部表揚特優里長，帶領民生里獲得新北市標竿社區表揚，本次民生里守望相助隊再度獲得績優表揚。陳李明緣說，某天半夜里民向巡邏經過的守望相助隊員求助家裡小孩走失，他立即偕同巡守隊員尋找，順利在附近公園找到，成功發揮「守望相助」的功能。

朱惕之表示，新北市近400萬人口，除了約8000名警察同仁站在第一線守護治安，也需要民間力量支援，守望相助隊長期站在基層第一線為民間提供夜間巡守服務，協助幫助弱勢民眾、民隱探查、交通協勤及災情查報等，他代表市府及所有市民，感謝所有隊員的犧牲奉獻，默默與警察站在一起，共同為打造新北市成為安居樂業的城市而努力。