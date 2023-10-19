富邦長春公開賽次輪泰國名將瓦拉川持續領先 超級長春組陳志明暫居第一

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56歲泰國名將瓦拉川(Thaworn Wiratchant)今天（10/19）在富邦長春公開賽第二輪挺住同組新加坡選手馬瑪(Mardan Mamat)的節節進逼，最後在近乎夏天的炎熱天候下擊出平標準桿的72桿，總桿仍以-3桿的141桿繼續領先群雄！馬瑪則利用前九洞的四隻小鳥繳出70桿佳績，總桿143桿，兩桿之差緊追在後。

台灣名將呂文德(52)第二輪則奮力擊出73桿，目前仍以地主選手中最佳的144桿總桿，排名第三；2014富邦長春公開賽冠軍韓國選手金鐘德(Kim Jong-duck)，今天則是靠技驚四座的兩隻老鷹繳出全場最佳的68桿佳績，總桿提升為145桿，與泰國選手托馬倫‧斯瑞羅(Thammanoon Sriroj)並列第四。

保有亞巡賽18座冠軍最高紀錄的瓦拉川，其中有四座冠軍就是在台灣斬獲，包括2004三商杯台灣名人賽、2005台灣公開賽以及2010與2013仰德TPC錦標賽。瓦拉川今天前半場仍保有昨天的高水準，打完九洞進帳一桿；可惜後九洞後繼乏力，沒有再射下小鳥，反而在第18洞因為錯失果嶺吞下再見柏忌，最後以72桿作收。瓦拉川表示明天決賽他將全力以赴，希望能為自己再添一座冠軍。

至於今天同步開打的超級長春組比賽，同樣也是好球連連！陳志明今天在第10洞下球車時不慎拉傷了腰，但緊急處理拉筋後仍繼續忍痛比賽，最後奮力擊出73桿，暫時取得領先；「小巨人」黃世和則以76桿，排名第二。

值得一提的是，現年83歲的比賽共同創辦人謝敏男今天也以81桿繳卡，再度完成「同齡同桿」(age shot)的壯舉。謝老師賽後一直關注瓦拉川、托馬倫等外籍選手的成績，因為他在2003與2005年曾擔任朝王盃隊長，率領亞洲隊兩次擊敗實力高超的日本隊，而當時這些選手就是亞洲隊的隊員。

大會今天完成一般長春組第二回合比賽後，取成績在+21桿以內的前62名選手晉級明(20)日的第三回合決賽；超級長春組明天也將進行第二輪決賽。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水球場，或透過線上直播掌握即時賽況，為喜愛的選手加油打氣。

10/19-20精彩賽事直播及每日賽事精華影音，請鎖定富邦官方Youtube頻道：https://bit.ly/46r6XQK