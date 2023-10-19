劉品言擔任台灣好鄰居協會公益大使

女星劉品言出席台灣好鄰居協會記者會，大秀語言天份，用印尼文跟大家介紹自己是「好鄰居公益大使」這個嶄新身份，還穿起圍裙，研磨南洋水果羅旺子跟薑黃，製作一杯又一杯道地的印尼傳統飲品，不要小看這杯橘黃色的飲料，正在幫助印尼婦女靠自己的手，逐步走出經濟弱勢的命運！劉品言希望透過她的劉量密碼，呼籲大家加入好鄰居資助兒童計畫，因為品言在9月飛到好鄰居位於印尼日惹的計畫區探訪資助兒童與家庭，在印尼親眼見證感人故事！

品言心疼地說：「我在印尼見到好鄰居資助兒童個案的媽媽患有精神疾病，父親不見了，最小的小女孩Nisa生理年齡11歲，但心智年齡卻只有3歲，在好鄰居固定訪視、安排志工老師指導後，才逐步成長到5歲，我們需要更多有愛心的人一起加入資助兒童計畫，用教育改變他們的生活！」

此外，品言還特別探訪好鄰居當地婦女團體，這些媽媽們利用農產品製作品牌產品如飲料等等，從學習、研發口味到製作，又學習蝦皮、IG等線上銷售，開始擁有收入，改善家庭經濟，重新獲得家庭話語權，徹底改變了人生，品言表示：「這種感動就像是跟當地孩童一起玩風車，希望大家都是帶來改變與轉動希望的那陣風....」。

2019 年台灣好鄰居成立，以「做 兒童的好鄰居」為出發點，並持續在台推動兒童權利倡議及世界公民教育等活動，朝向2030 建構兒童友善家園的願景邁進。圖/好鄰居協會

好鄰居(Good Neighbors)是一個從事人道救援及發展的國際非政府組織，服務據點遍及全球 50 個國家，聚焦於社區發展工作，並特別守護弱勢兒童，也積極回應各種災害與緊急狀況。並具有聯合國經濟及社會理事會（UN ECOSOC）全面諮詢地位（General Consultative Status）。2019 年台灣好鄰居成立，以「做兒童的好鄰居」為出發點，過去四年好鄰居在台灣跟學校合作進班教學，推廣兒童權利教育，累計已進入306個國小班級，約5,933名學生受益，並持續在台推動兒童權利倡議及世界公民教育等活動，朝向2030建構兒童友善家園的願景邁進。

台灣好鄰居協會秘書長楊國正出席記者會時指出：「印尼是好鄰居最早開始資助兒童計畫的國家，其他還有蒙古、巴拉圭、烏干達等國也同樣有資助兒童計畫需要幫助，但印尼成為這次公益大使劉品言拜訪的重點國家，是因為印尼跟台灣關係非常緊密，台灣社福移工如家庭幫傭、看護等以印尼籍為最多，占社福移工總人數的75%，台灣的阿公阿嬤幾乎都是印尼籍看護在照顧的，印尼雖然排名世界人口第四大國，但世界銀行最新數據指出，有高達4成印尼人處於『經濟不安全』狀況，隨時因氣象天災就會落入貧窮狀態，因此今年我們的募款目標是呼籲大家『每月定額樂捐800，幫助800位以上的弱勢孩童！』希望孩子及其家庭改變命運，對未來抱持希望！」

台灣好鄰居資助兒童計畫 捐款網址

https://lihi3.cc/57kMM

台灣好鄰居郵政劃撥帳號：50431171

戶名：社團法人台灣好鄰居協會

捐款方案：資助兒童計畫