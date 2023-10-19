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中東緊張金價暴衝 黃金報酬率超越股票

薩醫院爆炸促使避險資金湧進黃金，激勵金價18日衝上至8月底來最高收盤價紀錄。圖／美聯社
薩醫院爆炸促使避險資金湧進黃金，激勵金價18日衝上至8月底來最高收盤價紀錄。圖／美聯社

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加薩醫院爆炸促使避險資金湧進黃金，激勵金價18日衝上至8月底來最高收盤價紀錄，並讓黃金過去12個月的報酬率一舉超越標普500指數。

紐約12月期金18日一度站上每盎司1,975.8美元，終場收在每盎司1,968.3美元，漲幅1.7％，創下8月30日以來最高收盤紀錄。19日盤中下跌0.1％，降至每盎司1,966.6美元。

黃金期貨過去12個月來的報酬率高達18.87％，相較之下，同期標普500指數的價格報酬率為16.69％，而總報酬率為18.7％。

瑞訊銀行（Swissquote）資深分析師歐茲卡達斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）在報告中指出，風險資產胃納大跌導致價格下挫，此時黃金為可靠的避險工具。

加薩醫院17日遭遇空襲，至少造成500人死亡，市場擔憂中東戰火擴大，促使投資人湧進黃金避險。Libertas財富管理集團總裁庫斯（Adam Koos）指出，近期金價反彈完全受到中東衝突帶動。

花旗指數市場分析師拉薩札達（Fawad Razaqzada）指出，截至目前，中東情勢帶來的避險資金流給予金價支撐，然而美元維持強勁漲勢和美債殖利率躥揚，持有不孳息的黃金機會成本持續攀升。

拉薩札達表示，有鑑於此，金價也承受回跌風險。如果以色列與哈瑪斯停火，便可能引發金價下跌。

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