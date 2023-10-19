國際能源週：艾斯特能源 擔當太陽能業最強第三方

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2023年台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展於昨（18）日開跑，艾思特能源今年更是大放異彩，該公司以DAS落塵監控系統起家，後將版圖拓展到新案場完工驗收(SAT)、舊案場健檢及整改(HC)、二手案場買賣鑑定(TDD)、推出技術顧問服務(TA)、模組工廠審核與模組生產監造服務(PSI)、保險業者進行災後定損評估（IDA），將五年多來的實力展現給現場來賓，勢將成為國內最全面、完善、一條龍的太陽能業第三方。

「除了安裝太陽能板外，其他太陽能案場相關工作都一手包辦了！」艾思特能源總經理陳進雄說，太陽能板從生產、驗收、保險、定期保養、二手買賣鑑定，艾思特都能夠做到，服務對象涵蓋開發商、業主、銀行、EPC和資產管理業者，地點遍布台灣、日本、泰國、菲律賓、印尼等，累積太陽能電廠檢測的總裝置容量多達2GW以上。

陳總經理說明，在太陽能板生產階段，艾思特即扮演技術顧問角色，透過與KIWA集團的合作，跨足LTA技術顧問服務，能夠提供銀行和投資者完整的盡職調查報告，該報告包含案場設計審查、技術意見提供與EPC合約審核；發電量模擬、效能預估；案場環境、現地調查確認、無人機空拍等；監督案場施工進度與確認工程品質；完工後，進行驗收服務。

國內許多太陽能板廠商多會包辦施工與驗收服務，但此舉有主觀、可信性低的風險，艾思特能源將驗收服務擔當起來，讓檢測可信性提高，並可協助業主或銀行，確保系統安全與發電品質、保障投資回收。

陳總經理表示，荷蘭KIWA在看準亞洲太陽能市場，於2020年入股擁有優秀經營技術能力的艾斯特公司，KIWA為知名的TIC (Testing, Inspection and Certification) 公司，為專門提供測試、檢驗和認證服務的全球領導者，客戶遍布全球私營及公共部門，且集團其他共同併入之PI Berlin與PVEL，更讓艾思特能源得以提供一站式的太陽能產業鍊服務。

除此之外，由艾思特能源首創的案場定檢服務，更是受到客戶們的信任與愛戴，陳總經理補充，太陽能板就像一部車子一樣會有一些損耗，該公司的定檢服務可以替業主量身打造案場的套裝檢測服務，判別太陽能電廠系統安全是否發生變化，發電品質是否衰減，以確保運維品質。

整個檢驗項目合計8至10項，1MW案場一天內可完成，各種緊急處理、長期風險項目中解決，不讓設備落於更慘重的維修情形，不僅如此，DAS落塵監測系統特別受到風沙較大的地區業主喜愛，由於風沙灰塵的侵害是受到風的影響，若太陽能板在定期清洗完就受到風塵的侵害，等於是白費工夫，DAS落塵管理系統在落塵，能夠提高維運效率、降低清洗成本，並增加發電的收入。