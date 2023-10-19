諾基亞上季淨利萎縮45％ 裁員1.4萬人

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總體經濟環境挑戰打擊客戶支出，芬蘭電信設備大廠諾基亞（Nokia）第三季淨利萎縮45％，該公司同時宣布裁員計劃，最多將在全球削減1.4萬名人力，約占員工總數的16％，盼能在2026年底前節省至多12億歐元成本。

在客戶面臨高通膨和高利率挑戰之際，諾基亞的網路基礎建設與手機網路業務需求減弱，該公司計劃裁員16％來節省成本。此外，電信業者持續消化供應鏈緊繃時期訂購的庫存，以致影響上季業績。

諾基亞的言論與瑞典對手愛立信（Ericsson）相呼應，後者日前表示，艱困的市場環境可能延續至明年。愛立信在今年稍早宣布在全球裁員8％，以削減成本。

擁有8.6萬名員工的諾基亞計劃削減9,000至1.4萬個職務，確切人數取決於市場需求變化。諾基亞期望在2026年底前，節省8億至12億歐元（12.6億美元）成本，以便在2026年前實現長期營業利益率至少14％的目標。

在財報方面，第三季淨利年減45％，降至3.04億歐元，遜於分析師預期的3.99億歐元。營收年減20％，至49.8億歐元，遠遠不及市場預估的56.7億歐元。諾基亞將業績失色歸咎於總體經濟挑戰加劇，打擊客戶支出。

財報顯示，網路基礎建設部門上季營收年減14％，主要因為客戶支出萎縮。另手機網路部營收年減19％，主因是印度的5G部署步伐放緩。

不過諾基亞持續看好中長期市場發展，執行長隆德馬克（Pekka Lundmark）表示，若缺乏重大網路投資，雲端運算和人工智慧革命則無法實現，但由於市場復甦時間未明，諾基亞將採取決定性的行動來度過市場低潮。

展望未來，諾基亞維持今年財測不變，預期全年營收在232億至246億歐元之間，營業利益率介於11.5％至13％，但預期營收落在區間低端，而營業利益率估計位在區間的中點。