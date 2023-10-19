Emma打造快閃主題館 黑鑽石系列新品祭預購優惠

德國品牌床墊Emma即日起於藝術展演空間－潛艇Submarine，打造首場品牌快閃主題館「Emma療癒好眠快閃主題館」，消費者可於現場體驗Emma黑鑽石新品及品牌系列產品。 「Emma療癒好眠快閃主題館」於10月20日至11月10日期間限時22天登場，消費者凡於10月25日前至Emma官方網站預約早鳥好眠體驗，並至主題館體驗觀展，即可獲得Emma黑鑽石記憶枕，以及「Emma療癒體驗」沈浸式音療瑜伽活動抽獎機會，名額有限送完為止。 品牌新品黑鑽石涼感恆溫床墊，有5層分層設計的獨立筒床墊，結合減壓記憶棉的混合設計，軟硬適中，床墊支撐性提升，分散身體重量，平均釋放壓力。和其他品牌不同的是，Emma 床墊，獨立筒密度增加到每平方公尺257顆，高度也從12.5 公分增加到19公分，更符合台灣人喜歡軟硬適中且有獨立筒的床墊。標準單人2萬9970元、標準雙人4萬8590元，目前嘖嘖預購有59折優惠標準單人1萬7899元、標準雙人2萬9099元。 另一項新品黑鑽石記憶枕，能客製化自由調整枕頭高低程度，趴睡：使用一層，保持脊椎線條舒適； 仰睡：使用兩層，適當釋放頸部壓力；側睡：使用三層，緩解肩頸壓力。定價5890/個 嘖嘖預購3799/個。