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Fed主席談話前夕 美股開盤小漲

  • 中央社

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【中央社紐約19日綜合外電報導】電動車大廠特斯拉（Tesla）和影音串流平台Netflix將財報季帶入高潮，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）發表談話前夕，美國國債收益率從高點回落，華爾街股巿主要指數今天開盤小漲。

截至當地時間9時37分，道瓊工業指數漲16.02點或0.05%，報33681.10點。

標普500指數漲3.10點或0.07%，報4317.70點。

那斯達克指數漲19.44點或0.15%，報13333.74點。

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