義大遊樂世界導入智慧顯示科技 5D鬼船升級搶佔驚嚇經濟新商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣顯示科技推陳出新，在經濟部產業發展署指導下，義大開發19日與友達集團旗下創利空間Space4M 於義大遊樂世界舉辦「2023智慧顯示育樂場域成果發表會暨5D鬼船升級記者會」，展現智慧顯示跨域創新成果。由資訊工業策進會輔導，創利空間Space4M以Mini LED顯示技術結合義大視覺3D互動內容，打造全國首創智慧顯示裸視3D應用於沉浸式驚嚇體驗示範案例，搶攻全球驚嚇經濟新商機。

經濟部產業發展署組長陳國軒指出，台灣面板產業轉型升級朝向高附加價值產品、系統整合應用服務發展，打造智慧顯示跨域創新生態系進攻全球場域經濟。本次跨域創新以共創服務體驗模式，打造具國際級指標的亮點解決方案，展現臺灣面板產業在軟硬整合及多元顯示技術創新能力，並落實面板產業轉型場域經濟，發展智慧育樂應用商機，持續掌握世界級產業地位。

義大開發總經理王香完致詞時特別感謝本次經濟部產發署與資策會輔導，導入創利空間Space4M的Mini LED顯示技術於義大遊樂世界。她強調，義大遊樂世界致力投入創新，不僅有天旋地轉、極限挑戰等大型刺激遊具，更有亞洲最大VR主題館等科技育樂設施。其中5D鬼船融合3D全息投影、AR科技，今再導入裸視3D魅影及懸空擬真動態顯示技術，結合義大視覺互動內容升級宴會廳、無底洞兩大驚嚇場景，帶來更震撼的沉浸式五感體驗。適逢萬聖月還有許多活動，歡迎民眾來義大裝扮狂歡一整月。

友達光電智慧零售事業群顧問暨創利空間Space4M林培弘董事長表示，創利空間很榮幸有這次機會與義大開發、義大視覺跨領域合作，在經濟部產發署及資策會輔導下，整合國產Mini LED顯示技術結合義大集團專業的遊戲體驗設計及視覺互動，創造全球遊樂園首創的裸視3D魅影及懸空擬真動態顯影解決方案，未來期望可以將本次跨域創新合作成果可以擴散到全台甚至輸出國際，讓臺灣顯示科技創新能在育樂領域搶攻全球驚嚇經濟新商機。

融合科技打造新玩法的義大遊樂世界萬聖月天天都有驚喜，裝扮入園先送神秘禮，上傳照片入選再送萬豪酒店住宿券和餐券，10月底前「午後驚魂」裝扮入園再享499元優惠，每週末荒糖女巫出沒，全新升級的5D鬼船尋找「第99位乘客」，完成任務再抽千元餐券。