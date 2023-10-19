反貪腐！ 陳揆：研擬公部門及上市櫃公司先行版揭弊者保護法

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行政院長陳建仁今（19）日主持「中央廉政委員會第27次會議」，聽取「當前廉政情勢及分析」、「凝聚公私協力推動私部門誠信治理優質亮點及躍升策略」等報告，並強調，為強化對揭弊者的保護，政府刻正研擬以公部門及上市上櫃公司先行的公私合併版《揭弊者保護法》草案，並會在充分溝通協調後，儘速送至行政院會討論。

陳建仁也請經濟部結合「聯合國反貪腐公約」及「台美21世紀貿易倡議反貪腐專章」等重大政策，持續推動私部門反貪腐措施，讓台灣接軌國際，提升台灣經商投資吸引力、國家競爭力與法治公正形象。

陳揆於致詞時表示，自總統蔡英文上任以來，一貫嚴格要求團隊廉政紀律，希望打造一個「溫暖而堅韌的廉能政府」。台灣雖不是聯合國的會員國，仍兢兢業業地要求執政團隊以務實思維及穩健腳步，依循聯合國反貪腐公約，擘劃國家各項廉政政策，展現台灣推動反貪腐工作的決心。去年台灣自主遵循「聯合國反貪腐公約」，再次對外提出第二次國家報告，獲得國際審查委員的肯定。今年更進一步將國際審查結論性意見回應事項，納入「國家廉政建設行動方案」，以具體行動回應國際審查委員對我國踐行公約的期待。

陳揆進一步表示，今年6月我國與美國簽訂「台美21世紀貿易倡議」，是台美自1979年以來，簽署最全面性的貿易協定，除能強化區域連結性外，更首次將「反貪腐」列入談判議題，以高標準規範共同防制企業的貪腐行為，提供中小企業更公平的競爭環境，展現我國落實聯合國反貪腐公約的成果。

陳揆強調，廉政建設是國家的重要根基，反貪腐不僅是普世價值，也是一項永不停歇的使命。他期許各部會齊心協力，帶領行政團隊落實清廉施政，營造廉能透明的公務環境，也期勉透過公私協力提升台灣的國際競爭力，穩健因應國際變局，持續以務實做法與精神推動廉政建設，共同為反貪腐工作而努力，厚植國人對清廉政府的信心，並讓台灣以「民主、法治、開放、透明、廉能」的形象立足國際。

隨後，陳揆在聽取法務部「當前廉政情勢及分析」報告後指出，台灣在國際各項評比結果獲得優良成績，顯示台灣的開放、透明、民主與法治，已獲得國際認同，法務部廉政署推動「機關採購廉政平台」也獲得國內外一致肯定，例如該平台在石門水庫阿姆坪防淤隧道工程及南投鳥嘴潭人工湖工程的採購過程中，即發揮極佳功能，值得推廣至其他部會參考學習，也期勉相關部會繼續精進，使台灣廉政表現更上層樓。

陳揆表示，今年推動的「透明晶質獎」為首屆正式獎項，屆時他會親自出席頒獎典禮。他也要對所有參獎機關（構）團隊在推動廉能的決心給予肯定，同時恭喜所有入選及最後獲獎的機關，期許不論中央或地方機關未來皆能透過此獎項，持續自我檢視機關各項廉政透明措施，並積極提升整體廉能作為及行政效能。

另外，有關《揭弊者保護法》草案刻正研擬中，目前規劃公部門及上市上櫃公司先行的公私合併版，政府會儘速就相關法律應考量之面向進行充分溝通協調，期待在短時間內送至行政院會討論。

針對經濟部「凝聚公私協力推動私部門誠信治理優質亮點及躍升策略專案報告」，陳院長表示，我國辦理「聯合國反貪腐公約」2018年及2022年國家報告國際審查時，國際審查委員結論性意見均指出，臺灣應加強關注私部門預防措施，及公私部門協力合作，以提升誠信和反貪價值；同時，國際審查委員亦肯定我國在採取預防措施及打擊貪腐的成就。

陳院長指出，經濟部為我國推動百工百業之產業發展的主管機關，對於落實聯合國反貪腐公約及推動私部門預防貪腐措施，扮演相當重要的角色。政府應透過深化交流及誠信治理，與企業成為實質夥伴關係，建立公私協力的聯繫網絡，合作創建有利永續發展的條件。院長請經濟部依今日報告的規劃建議，結合「聯合國反貪腐公約」及「臺美21世紀貿易倡議反貪腐專章」等重大政策，持續推動私部門反貪腐措施，讓臺灣接軌國際，提升臺灣經商投資吸引力、國家競爭力與法治公正形象，帶動投資及貿易成長；另請金融監督管理委員會持續加強相關措施，使私部門的誠信治理能更上層樓。

最後，陳院長針對委員所提「依臺美21世紀貿易倡議之建議增進我國立法程序之透明」一案表示，促進「良好法制作業」的實施，除可強化國際經貿的互信基礎外，亦能幫助外國企業知曉我國即將訂立的法規與修法方向，營造有利於企業和投資者信賴的環境，進而使臺灣社會大眾從中獲益。有關法規影響評估部分，陳院長請行政院法規會及國家發展委員會會同國內相關機關，持續透過雙邊會議瞭解美方實務做法，精進相關法制作業，提升我國法規品質，並請各機關確實配合本院相關法規預告機制之規範辦理，使我國立法程序透明度持續向上提升。