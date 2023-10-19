2023 IFPA DAY 年會盛 楊美娟引領創佳績圓滿成功

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

保險業一年一度的盛事，由 IFPA 中華保險與理財規劃人員協會主辦的國 際盛會「IFPA DAY 亞洲華人保險與理財研討會」，於 10 月 17 日至 10 月 18 日二天在台北國際會議中心順利落幕。

今年 IFPA DAY 邁入第 21 屆，兩天研討會規劃了三大論壇為保險從業 人員掌握趨勢、行銷、組織專題，讓保險業務菁英一起面對瞬息萬變的市場， 共同探討行業的未來發展趨勢以及保險業務應如何順應時勢改變自我。

大會主席楊美娟提到本屆年會主題 “ CHANGE~溫度 高度 速度”，六大 主軸包括前瞻論壇、科技論壇、明日之星論壇、專業行銷、財富傳承及組織經 營等課程；講師涵蓋國內產、官、學界及海外保險專家、數位社群專家，全面 解析從行銷、管理、新科技與業務經營的關鍵致勝心法。她提到保險是個以 「愛」為出發點的行業，今年大會特別邀請啟鳴合唱團進行開場表演，學生們 克服「看不見」的障礙，現場以一首「我相信」為年會接開序幕， 啟明學生們 充滿震撼力的動人的歌聲，也感動台下數千人。啟明學校張惠萍校長更回贈感 謝狀給 IFPA 協會，感謝協會真正落實保險的真意。

●IFPA DAY 年會講師群陣容強大。

今年大會嘉賓雲集，壽險公會理事長陳慧遊先生致詞，IFPA 協會理事長莊 中慶、東吳大學商學院副院長詹芳書、遠雄人壽總經理趙學欣、台新人壽總經 理邢益華的「前瞻論壇」，深入淺出的分析 IFRS17 下，未來保險業的經營策略 ；科技論壇由好險網科技董事長劉先覺、台灣人壽副總經理楊欣枬，新光人 壽 副總經理廖晨旭、全球人壽業務長鄭中安，以及香港 CoverGo CEO Peter Tam 分享新興科技如何 CHANGE 壽險業的經營模式，探討數位化行業的最新趨勢、 創新策略。新加坡李志慧、張國全講師、馬來西亞黃俊杰講師、國內龔則銘、 洪佩琪、張嵩、潘柔君、陳忠進、廖唯伃、林瑛婕及鍾偉成等多位行保險業先 進或具有專長擔任講師，在研討會上發表了他們的洞見，提供了具啟發性的內 容，促進了跨界別的交流和合作。年會壓軸講師邀請到名主持人陶晶瑩，陶子 以自身在演藝圈的經驗，分享當她面臨人生低潮時，從科學、哲學、倫理學、 新聞學等多面來自我察覺、調整心態、樂觀的面對人生，陶子與台下學員互 動，生動有趣。二天的 IFPA DAY 年會，不但帶給學員行業的高度、也充分展現 保險人的溫度！

活動最後大會主席楊美娟引領所有志工夥伴及秘書處上台大合唱，感謝 他們二天為保險業無私的付出，最後在溫嵐的「手印」大合唱中，學員感動滿 滿，為今年 IFPA DAY 劃下句點，大家相約 2024 IFPA DAY 再相見。