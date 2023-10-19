歡樂夾雜悲傷的壓抑氛圍中 緬甸寶塔節時隔3年回歸

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在喜悅夾雜悲傷壓抑的鎮壓氛圍中，數千名佛教徒19日在緬甸著名的茵麗湖（Inle Lake）上，乘船慶祝該國最大節日之一的回歸。

在為期17天的五佛寺寶塔節（ Phaung Daw Oo pagoda festival）期間，四尊神聖的佛像被放置在一艘金色駁船上，劃過點綴在緬甸撣邦東部旅遊熱點海岸的村莊。因為疫情和2021年的緬甸軍事政變，這個對當地人有著重大意義的節日被停辦3屆。

75歲的丹紐（Than Nyunt）告訴《法新社》，「自從聽說節慶要重辦，我們就一直在做準備。我們也在為那些同樣受苦受難的緬甸人民做善事。我們正在為他們祈禱。我們希望他們能夠像這裡一樣，盡快恢復快樂和平靜。」

緬甸軍方2021年發動政變，國防軍總司令敏昂萊以選舉舞弊為由，推翻由翁山蘇姬領導的文人政府，這位78歲的諾貝爾和平獎得主就一直被拘留至今。隨後，緬甸全國爆發了反軍事政變示威，軍方對示威者採取直接槍殺等手段暴力鎮壓。

當地監測組織稱，鎮壓已造成4100多人死亡，數萬人被捕；軍方則聲稱，已有6000多人被反政變人士殺害。事實上，今年3月，距離茵麗湖僅數小時路程的一座修道院裡，約有30名躲避戰鬥的人被殺，軍政府和反政變人士怒斥這是一場「大屠殺」。

據《法新社》報導，2011年，緬甸軍政府過渡到半文官統治並開放這個東南亞國家後，外國遊客紛紛湧入茵麗湖水域和幽靜的山巒。不過自緬甸軍方2021年發動政變以來，當地政府禁止多地的旅遊，造成入境人數銳減，重創當地經濟。

與茵萊湖相距最近的小鎮鳥水（NyaungShwe）的一名工人說，他的旅館已經裁掉了80％的員工，「許多酒店都關門了，因為沒有本地或外國客人。」

對於房道屋寶塔節近日重辦，參與盛典的學生富佩瑞（Phuu Pyae Thwe）19日告訴《法新社》，「我們在這裡很享受，但另一邊（茵麗湖以外）的情況並不好。我們對他們的處境感到悲傷…我們也擔心途中會發生什麼。」這裡的「什麼」，指的是可能發生的武裝衝突。

富佩瑞說，「我們想向大家道歉。我們已經3年沒有舉辦（屋寶塔節）了。我們對其他地方的抗爭感到抱歉。」