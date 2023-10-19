OPPO再推摺疊機 N3突破6萬元高價

OPPO今年初才在台灣市場推出首款摺疊機Find N2 Flip，今（19）日又發表了新款摺疊機Find N3｜Find N3 Flip，主打產品同級最輕薄機身、最強續航、最強影像等產品特性。 Find N3擁有超越同級產品最大而輕薄的螢幕，展開後7.82吋，閉合時6.31吋，提供20 : 9的熟比例與便攜握感，機身最輕僅239克。Find N3搭載採用台積電4奈米製程的旗艦級Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2，搭配16GB+512GB的記憶體空間。 在鏡頭方面，4800萬畫素OIS廣角鏡頭，採用創新的雙層感光元件，提升進光量；6400萬畫素OIS潛望式鏡頭，首度將潛望式鏡頭帶入摺疊手機，也是目前摺疊機最高的長焦畫素；4800萬畫素超廣角鏡頭，大景一手掌握。影像創作上，在Find X系列中大受好評的Hasselblad哈蘇專業影像聯名也將在Find N3經典再現。 延續Find N2 Flip的設計語言，Find N3 Flip同樣採用3.26吋、17 : 9 比例的直式外螢幕，符合用戶日常使用習慣。全新升級的外螢幕，往左一滑，就能輕鬆存取豐富的外螢幕應用程式庫，無須打開手機，透過外螢幕就能快捷回覆訊息、安排日程、拍照或切換音樂。 至於Find N3 Flip新增的長焦鏡頭讓拍人像更出色，是市場上唯一搭載三鏡頭的小摺疊手機。鏡頭組由5000萬畫素OIS廣角鏡頭、4800萬畫素超廣角鏡頭、3200萬畫素長焦鏡頭組成摺疊旗艦影像系統，全採用Sony感光元件，夜間拍攝品質大幅提升，並且與Hasselblad哈蘇專業影像聯名調校。 大家最關心的售價，Find N3售價為6萬990元；Find N3 Flip售價3萬2990元。