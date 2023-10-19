台灣五金展、金屬材料暨精密加工設備展、工業暨職業安全展 18日至20日盛大登場

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開國公司第二十二屆台灣五金展(THS)、金屬材料暨精密加工設備展(iMT)、工業暨職業安全展(T-SAFE)於10月18日至20日為期三天展期假台北南港展覽館二館盛大登場，以「連結國際，強化供應鏈」為主軸，凸顯出台灣位居亞洲及全球生產、供應及貿易核心重要地位。

擁有22年歷史的台灣五金展十分重視與產業工會及全球各地夥伴合作關係，今年特邀德國、日本、印尼、馬來西亞等VIP代表團和媒體代表，且亦邀請經濟部國際貿易署副署長李冠志、歐洲DIY協會/全球居家修繕協會秘書長暨共同創辦人John W Herbert、臺北市五金商業同業公會理事長曾洪沛皆為開幕典禮上台致詞。

開國公司代表戴守鴻表示：「台灣五金展歷經在不同城市舉辦後，今年再度回到台北，整個展館品質和便利性皆達國際標準。此屆將THS、iMT結合T-Safe，反映出我們隨著產業發展而擴大展示產品範圍的承諾。」2015年即引進IMT展，專注於金屬產業供應鏈的高科技解決方案，而今年新增T-SAFE為台灣首次舉辦職業安全健康領域的展覽，強調安全對台灣製造強國的重要性。

THS、iMT 和 T-Safe 2023 共有300家企業參展，展現出台灣製造專業知識和全球競爭力。台灣參展廠商將產品出口至全球各地，在展會上推出新產品和熱門產品，展現出台灣設計創造力、工程實力和客製化生產可靠性。預計將有 24,000 名台灣和國際參觀者，且安排商務媒合服務，協助海外買家尋找合適的採購合作夥伴。

經濟部國際貿易署副署長李冠志指出，開國公司舉辦國際性展覽，且邀請許多國際公協會共襄盛舉，還有歐洲、印尼、日本、馬來西亞等國際買家團以及國際產業媒體表達讚許之意。兩年來開國公司與經濟部國際貿易署合作推動「Expo-Tech數位展覽領航計畫」，今年在五金展中由工研院規畫出360度工廠參觀、3D裸視、電子紙、智慧導覽與智慧登錄等新技術，帶領台灣展覽產業走向數位新趨勢。

歐洲DIY零售商協會/全球居家修繕協會(EDRA/GHIN)秘書長暨共同創辦人John W. Herbert表示，品質和服務是協會最重要的核心，目前共220家大型企業成為會員且遍布78個國家，銷售金額超過4,000億美元。台灣製造的高品質產品和永續發展的重要性，保障台灣產品處於領先地位，確保西方市確保西方市場願意以較高價格來購買台灣高品質的產品。

台灣五金展、金屬材料暨精密加工設備展、台灣工業暨職業安全展皆安排精彩30場產業論壇及研討會等活動，歡迎線上登記，展會也開放現場登記，更多相關資訊可洽詢官網：http://www.hardwareshow.com.tw/

論壇報名：http://www.hardwareshow.com.tw/visitors/Forum_cht.asp