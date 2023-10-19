王毅為中日關係發展 提出踐信守諾等五點建議

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中國外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅19日在第19屆「北京-東京論壇」開幕式發表視訊致辭。就發展中日關係提出：要踐信守諾，築牢兩國關係政治基礎；要拓展合作，實現更高水準互利共贏；要妥處分歧，把準兩國關係正確方向；要重振友好，改善兩國關係民意基礎；要加強協作，維護地區和平穩定等五點建議。

王毅說，即將迎來《中日和平友好條約》生效45周年紀念日。兩國老一輩領導人運用戰略眼光和政治智慧，以法律形式將發展中日持久和平友好確定為共同目標。條約規定的恪守中日聯合聲明原則、互不干涉內政、反對任何國家謀求霸權等一系列核心內容，至今仍是處理中日關係的根本遵循，對解決當今世界面臨的風險挑戰也具有現實指導意義。

王毅表示，中日同為亞洲和世界重要國家，擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，和平、友好、合作是雙方唯一正確選擇。當前中日關係面臨複雜嚴峻形勢，既有長期存在的老問題，也有外部干預的新挑戰。雙方要以紀念締約45周年為契機，踐行初心、守正創新，擔負起接續中日和平友好的歷史使命，為推動構建契合新時代要求的中日關係作出不懈努力。

王毅就發展中日關係提出五點建議： 一要踐信守諾，築牢兩國關係政治基礎。中日四個政治文件檔是兩國關係政治基礎，其核心是雙方就歷史、台灣等重大敏感問題達成重要諒解和共識。只有雙方重信守約，兩國關係才能順利發展，否則就會偏離航向、陷入迷途。希望日方回歸締約初衷，端正對華認識，切實將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識體現到政策上，落實到行動中。

二要拓展合作，實現更高水準互利共贏。中日兩國經濟利益深度交融，互利合作成果豐碩。中國正積極推進高品質發展和高水準對外開放，給中日經貿合作提供更多新機遇。雙方合作應是公平、開放的，不應打著所謂「經濟安保」的旗號人為設限，變相搞損人不利己的「脫鉤斷鏈」。

三要妥處分歧，把準兩國關係正確方向。中日社會制度和國情不同，關鍵是要以誠相待，增信釋疑，避免讓分歧定義甚至破壞兩國關係。雙方要恪守業已達成的四點原則共識，加強對話、管控分歧，加強合作、共謀和平。希望日方認真對待國內外對福島核汙染水排海的反對和擔憂，以負責任方式妥善處理。

四要重振友好，改善兩國關係民意基礎。中日國民感情近年持續低位徘徊，必須高度重視，共同加以扭轉。兩國關係越不盡人意，越要發揚以民促官的傳統，讓兩國民眾特別是年輕一代更多開展面對面交流，增進相互理解和信任，為中日關係發展打造堅實的民意基礎，推動中日友好重整行裝再出發。

五要加強協作，維護地區和平穩定。中日作為地區和世界重要國家，要守護亞洲的團結與合作，共推區域全面經濟夥伴關係協定高品質實施，引領亞洲區域合作和一體化進程。要宣導真正的多邊主義，踐行開放的區域主義，共同反對任何「新冷戰」和「小圈子」圖謀，為地區和世界注入更多正能量。

北京-東京論壇創立於2005年，每年舉行一次，是中日兩國重要的官民互動交流平台。本屆論壇主題是「亞洲地區穩定與世界和平合作：中日兩國責任-中日和平友好條約締結45周年之思考」。日本外相上川陽子發表視訊致辭，日本前首相福田康夫等出席。