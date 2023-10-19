議員憂台塑進駐衝擊內湖交通 公車業者怨至今未提供任何資訊

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台塑集團陸續進駐內科，20日將搬遷內湖大樓辦公，在地里長反應，許多民眾在周圍搭不上公車，擔憂8000大軍將衝擊內湖交通。交通局回應，台塑開2線接駁車，並有4線公車配合加密班次。公車業者則抱怨，台塑造成附近交通的負荷，但至今卻未提供業者任何資訊，包含需求人數、旅次起迄。

國民黨議員李明賢於議會交通委員會中指出，台塑企業總部陸續搬到內科外圍，企業進駐帶來人流、金流，地方一定歡迎，但對附近交通包含新明路、南京東路六段也會造成衝擊，在地里長反應，許多民眾在南京東路搭不上車，大排長龍。

國民黨議員徐弘庭喊話，鼓勵台塑討論交通事宜，但真的不行，還是要先在周邊放科技執法。

民眾黨議員陳宥丞要求，針對集團進駐內科，交通局須連同產發局建立通報機制，不應該被動處理，讓公車業者知道即時資訊，從源頭控管。

交通局長謝銘鴻回覆，台塑集團20日將搬遷內湖大樓，目前掌握台塑集團有8000人進駐，業者將開接駁車，交通大隊也會隨時監控，目前已和台塑開過2次會，近期內也趕快召開第3次會議。

副局長陳榮明說，台塑會開2線接駁車，另有4線公車配合台塑進駐程度，加密班次。

大都會、首都客運總經理李建文直言，台塑搬到內湖後，造成行經周邊路線公車的負荷，大都會客運也收到很多客訴，但過程中除交通局公運處輔導和議員關心外，台塑沒有給予公車業者任何資訊，包含需求人數、旅次起迄。

他強調，首都客運最快11月上旬可以開出早晚各4班，專屬台塑園區到台北捷運南京三民站的班次，但純粹由市府輔導，台塑在過程中並沒有出現。