二手精品買賣平台PopChill完成募資 宣布進軍香港

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二手精品買賣平台PopChill（拍拍圈科技）宣布完成Pre-A＋輪募資，本輪投資者包括ITIC、AVA天使基金、500 Global、Acorn Pacific Ventures、達盈天使基金。

PopChill共同創辦人郭家齊表示，首輪投資金額約為新台幣5,700萬元，將用以拓展海外市場 。PopChill同時宣布以香港作為國際市場布局首站。團隊累計已募得1.57億元資金。

郭家齊與哥哥郭書齊曾於2012年共同創辦生活市集、365超市、成立松果購物，近年則創立台灣二手精品交易平台PopChill。

郭家齊表示，經過1年的營運，台灣市場已從去年單月交易額GMV才100萬元，今年10月已突破新台幣3,300萬元，主要亦歸功於透過Entrupy AI鑑定技術， 確保精品正品與網頁描述相同，受到精品買家信任。由於台灣市場快速成長，也讓經營團隊決定選擇香港做為海外第一站，郭家齊說，除語言文化相通 ，香港民眾對精品喜愛度高與台灣雷同 ，更重要是香港0關稅。

PopChill香港站已完成上線金流與物流在地化 ，台灣、香港跨境電商正積極招募賣家，十月中旬起線上線下快速打開知名度，目標將在香港複製台灣的成長速度。

PopChill台灣平台平均客單價已達2.4萬元，郭家齊認為，這代表的是買賣家對於平台的信任，台灣市場目前每個月維持至少10％的成長，未來香港站也希望複製台灣成功經驗，1年的GMV也可快速突破新台幣3,000萬元。

郭家齊強調，PopChill的商業模式，提供賣家及賣家交易平台，最重要是 PopChill保證買家在該平台絕對不會買得精品假貨。