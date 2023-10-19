PC-cillin送炸雞防詐騙 呼籲民眾升級資安知識

網路資安廠商趨勢科技旗下防毒軟體PC-cillin 2024 AI智能防毒、防詐全新上市，將於10月20至22日為期三天在台北信義威秀徒步區，打造「與PC-cillin一起消滅詐機/炸雞」趣味闖關的消費者活動，凡於現場完成資安知識升級遊戲挑戰，並下載全新PC-cillin 2024或行動安全防護，就能免費獲得PC-cillin限定周邊好禮「拇指家族吊牌卡套」與「德州美墨炸雞兌換券」一份。 根據警政署統計，今年1-5月網路犯罪中，以「詐欺」案件的數量居首，高占39.65%，較去年同期增幅高達44.76%，其中又以投資詐欺手法最多，比起去年同期增加了37.46%，受害者遍布各年齡層。不僅如此，網路上充斥著各種像是「此檔飆股穩賺不賠」、「機票優惠限量搶購」、「訂單異常請即刻重新操作」真假難辨的訊息，看似吸引人、但實則是為了竊取個資和搬空錢財的詐騙陷阱，真假難以分辨，民眾一不留神便可能掉入詐騙圈套。 除了提升自身資安意識，也需要透過專業工具的協助，趨勢科技全新PC-cillin 2024雲端版整合AI智能防毒防詐再進化，全新搭載深度學習AI引擎VSAPIX，可防範病毒、惡意程式、詐騙網址和其他更複雜多變的網路威脅，避免個資外洩與財損。PC-cillin Pro更結合PC-cillin雲端版及趨勢科技安全VPN，不僅能有效防範病毒、惡意程式和其他更複雜多變的網路威脅，還能保護在使用公共Wi-Fi的連線安全，防範隱私外洩，保護電腦和行動裝置安全。 即日起新購PC-cillin雲端版和PC-cillin Pro三台防護版登錄送500元7-11電子禮券或500點Line Point，再抽iPhone 15 (一名)。