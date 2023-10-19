台積電不來了 龍科3期擴建案怎辦？科管局這樣說

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台積電決定放棄原在龍科三期擴建案內的設廠計畫，但竹科管理局仍以其他廠商需要為由續行，引發反擴建案自救會不滿抗議，要求撤案。科管局建管組長蔡文火說明，台積電不來，園區範圍會有所調整，但科管局是為國家產業發展，不會因某家廠商退場而撤案。

針對居民控訴科管局做法粗糙，蔡文火說，科管局擴建時依規辦理，民眾有所誤解，根據《土地徵收條例》主管機關辦事業計畫時，提報審核前一定要先辦公聽會，所以才會在7月26日辦理首場公聽會，目的是聽取民眾對計畫的意見，程序都正常進行，強調絕非掠奪。

居民提到為何不讓台積電來購地，而是透過科管局徵收，蔡文火說明，整個園區內的土地，無論是用徵收或其他方式獲得，廠商需要經過審核資格，科管局是扶植高科技產業，並非所有廠商都能進駐，根據設置管理條例園區內土地都是公有地「只租不售」。

政大地政系教授徐世榮也提到台積電在美國、日本和德國都是自行購地，蔡文火也說明，徐所說的是單一廠商，在園區外設廠當然要自行購地，但園區開發包含設置、規畫和設計，是站在國家高度看產業發展來做規畫。

當初科管局與居民說明，提到台積電要來，因此居民會認為放棄後應撤案，蔡文火則說，當時除台積電外，也有滿多半導體上中下游廠商也來申請，台積電只是最具代表性，所需面積也較大。

台積電宣布不進駐，後續規畫為何？蔡文火則說，園區開發不是為了單一廠商，即使有公司退場，但科管局仍有後續開發、擴建的計畫，目前沒有要撤案，也有其他半導體上中下游廠商需要土地，至於有哪些廠商？他表示，牽涉到業者商業機密，不方便透露。

台積電不來計畫是否會縮小？蔡文火說，事業計畫就是聽取民眾意見，若台積電不來，整個園區的範圍會調整。他也表示，為了兼顧產業發展與民眾權益，科管局擬將私有地面積從87.61％調整至83.55％，影響戶數由162戶降為82戶，但目前研擬中，詳細數字尚未確定。

被問到為何堅持擴建龍科3期，蔡文火則再次重申，科學園區的發展並非為單一廠商，而是整個國家科技產業的布局，尤其北台灣條件好，無論是人才、產業鏈聚集，交通便利及群聚效應等，加上用水、用電也夠，所以才會在龍潭規畫擴建。