委任代理人或外部顧問 不必「弄髒自己的手指」？

有時候，道德就這樣在途中消失了。就像長長的水管：在從A到B的途中，水不知不覺地滲漏，到最後出來的水比最初供應的水要少得多。用比喻的方式來說，道德在組織裡和市場上的情況也像這樣。

道德敗壞了，因為沒有人覺得自己該負責。因為總是可以由另一個人來處理，因為我們遵照指示行動，而把責任交給別人。或者因為我們在分工生產、國際運銷和貿易關係的複雜結構中失去了綜觀的能力。

各種形式的分工組織導致責任被分散，到最後，我們的行為也許不像自己所期許的那麼有道德，不管是身為主管、同事還是消費者。因此，讓我們來談談委任（delegation）和權威（autorität）的角色，還有在團體中和市場上的責任分散。

你來做吧：道德和委任

企業顧問又一次大顯身手。那些顧問在公司裡待了好幾個星期，勤閱公司內部文件，詢問員工，研究了資產負債表，找出了財源和潛能，但是也找出了成本陷阱和虧損部位，簡而言之，把整個企業弄得天翻地覆。企業管理階層接受了顧問公司的建議，宣布了新的策略：組織重組、節省開支、裁員。有鑑於顧問顯然具有超人般的專業能力和權威，身為業主的公司似乎也「束手無策」。公司能怎麼做呢？這些不受歡迎的後果只能怪那些顧問。

聘用外部顧問或專家是把責任委派出去的一種常見形式。而管理階層和公司不僅是讓他們來協助公司重新了解自己的組織並且發展新策略。顧問的另一個功能也同樣重要：證明早已決定的策略乃是正確的，並且加以執行。他們是壞消息的來源和傳達者，充當避雷針和代罪羔羊。

可是這果真能起作用嗎？我們可以藉由委任而把責任推卸給別人，去實施否則很難啟齒的事嗎？我們可以就這樣把責任塞到別人手中嗎？

兩位瑞士經濟學家比約恩．巴特林（Björn Bartling）和烏爾斯．費施巴赫（Urs Fischbacher）曾用一個簡單的實驗來研究委派任務是否會導致責任的轉移。他們想檢驗的假說是：把不受歡迎或不公平的行動委派出去，對主管來說可能是值得的，因為這樣一來，負面後果的責任就從委派者身上轉移到執行者身上。他們選擇了「獨裁者遊戲」的一個變化版來進行這個研究，每組有四名參與者：一個「主管」，一個「代理人」，還有兩個「接受者」。

主管面對著下面這個問題：他有兩種選擇來分配一筆錢：公平分配或是不公平分配。前者意味著，組裡的四名成員各拿到百分之二十五。後者則意味著主管和代理人各拿百分之四十，那兩名接受者則只能各拿到百分之十。對主管來說，道德衝突在於是要公平行事，還是要賺到更多。作為實驗的重點，現在他有機會把這個決定委派給代理人，而不要自己作決定。在這個情況下，他把決定權和責任都交給了代理人，讓後者在兩種分配選項當中作出選擇。為了量測「接受者」對這種責任轉移有什麼感受，接受者接下來可以決定要不要減少付給主管和代理人的金額。

那些受試者表現出什麼樣的行為呢？首先，一如意料，公平的分配不會導致接受者作出懲罰，因為沒有懲罰的理由，不管是由主管還是代理人進行分配。我們主要感興趣的是，如果選擇了不公平的分配會發生什麼事：這時會受到懲罰的主要是代理人，因為是他實際上執行了這個對接受者不利的選項。這表示，就主管而言，如果他把決定權交給代理人，而代理人選擇了不公平的分配方式，比起他自己做了這個選擇，他所受到的懲罰要少得多。雖然在這兩種情況下，主管的獲利相同，而且是他自己安排了責任的轉移，他都或多或少逃過了懲罰。反之，如果是主管自己做了不公平的分配，他就會受到接受者的懲罰，被扣掉的金額會三倍於他把任務委派給代理人時。

這兩位作者還研究了其他情況，發現主管受到的懲罰也會明顯減少，如果他不是把決定權交付給一個人，而是交由一個隨機機制來決定，例如，單純用擲骰子來決定。亦即把決定權交給了巧合，由命運來決定。

由此可見，要在道德上避開火線，委任是值得的。同時，正是這種情況促成了不道德或不公平的結果。有些公司甚至把這當成經營模式，藉由引介所謂的「過渡時期經理人」（重整長，Chief Restructuring officer, CRO）。這些人固然帶來了寶貴的經驗，但是雇用他們也使得公司能夠把責任推卸給他們，讓他們去作不受歡迎的決定。一家提供「臨時管理服務」的企業就以此招徠顧客：要作改變經常需要作出不受歡迎的困難決定。雇用一名過渡時期經理人，使公司能夠執行這些決定，然後向前邁進。之後您可以聘用新的長期領導人繼續經營，他們沒有把手指弄髒，不會受到前任經理人可能引發的負面情緒的影響。

是的，還不僅如此：既然可以為了自身的利益而把不公平的行為委任出去，不必「弄髒自己的手指」，那麼雇用特別聽話（說白了就是不道德）的代理人來解決這件齷齪的差事，事實上最理想不過。乾脆一不做，二不休。美國經濟學者約翰．哈曼（John Hamman）、喬治．魯文斯坦（George Loewenstein）和瑞士經濟學者羅貝托．韋伯（Roberto Weber）就在一個實驗中研究了這個情況：如果有一個市場，讓代理人在這個市場上可以「無所顧忌」地推薦自己所提供的服務，那麼會發生什麼事？

首先，這三位學者指出，如果主管在一個「獨裁者遊戲」中把錢分給自己和各個接受者，他們會表現得相對公平。在沒有委任的情況下，道德大致無損。但是一旦主管有機會雇用代理人來代替自己作決定，他們就會這麼做。而代理人又互相競爭，希望能得到負責分錢的工作，因為他們可以藉此賺錢。這導致他們試圖用愈來愈不公平的提議去討好潛在的雇主，而這種行為又由於雇主偏好雇用特別不擇手段的代理人而受到獎勵。道德想當然耳就被拋到腦後了。和沒有委任代理人來進行分配時相比，接受者分到的份額大幅減少。

這是個惡性循環。主管選擇雇用把錢分配得特別不公平的代理人，而代理人競相提議特別不公平的分配方式，並加以執行。對主管來說，這十分有利可圖，而且最棒的是：誰也不必煩惱道德問題。畢竟作出分配的不是主管，而代理人就只是遵照雇主的願望行事。這太完美了！

這兩個實驗的結果指出，委任使我們更容易作出自利的行為，而不必覺得太過意不去，也不會被視為特別不道德。如果有一個代理人市場存在，各公司能夠在這個市場上挑選「道德要求最低」的代理人，就會更加強化這種機制。不難想像，透過層層委任形成的複雜關係，責任就一點一點地揮發了。像在實驗中那樣只有一個主管和一個代理人的情況是種例外。在實際的工作世界裡，責任在無數個決策層級被推來推去，往往根本無法再釐清誰該為一件不當行為負責。