劉瑞華：止戰還是助戰，這是個問題！

當俄羅斯於二○二二年初揮軍進入烏克蘭東部時，北大西洋公約組織（NATO）迅速表明不會以軍事行動介入，美國立即聯合歐盟國家採取了一連串經濟制裁。然而，不論是停止採購、限制入境，或是撤資及凍結帳戶資產，在烏克蘭政府眼中都無法嚇阻俄羅斯入侵。烏克蘭政府於是提出要求，請SWIFT禁止俄羅斯使用相關服務。這項被稱為「具有毀滅性威力的制裁」在美國主導下，經過數個月的折衝，於是通過。

SWIFT的全名是Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication，意思是「環球銀行間金融通訊協會」。為什麼一項通訊服務會被認為是毀滅性的經濟武器？原因是它有跨越兩百多國的上萬個金融機構使用，可以對各種國際貿易與投資提供可信任的交易通訊與帳務確認。一旦被排除在外，這個國家的政府及企業要與外國做生意就如同電子商務帳號被關閉，將極為困難。

然而，俄烏戰爭超過一年後，用SWIFT作為經濟武器仍未逼退俄羅斯。退一步想，俄羅斯的經濟甚至也沒有受到毀滅性的損害。為什麼經濟制裁無效？或者為什麼經濟制裁會被認為足以不戰而屈人之兵？又或者，是否經濟制裁其實有效，只是時候未到？這些問題可能以後將由學術論文來解答，不過從前後的事件可以看出一點端倪。首先，在俄羅斯之前，北韓與伊朗已經受過這樣的待遇，他們的經濟狀況也許很慘，卻並未毀滅。此外，在二○一四年俄羅斯占領克里米亞之後，美國就曾經威脅過要用SWIFT制裁俄羅斯──這讓普丁有所警惕，預備了退路。制裁作為經濟武器，具有經濟行為的特性：那就是選擇，選擇就是尋找替代方案。

廣義的經濟制裁古已有之，個人或行號拒絕往來，商團與行會也早就發展出聯合抵制的方法。不過，將經濟制裁用作武器的做法，是在第一次世界大戰之後方成為政府政策，並且透過國際組織形成制度。原因是此時的戰爭已經太過可怕。炸藥、機槍、飛機與毒氣在戰場上的殺傷力遠勝於前，而且經常無差別地波及平民。即使《日內瓦公約》從十九世紀晚期開始一次次揭露戰爭的暴行，試圖為人類保住文明與野蠻的界線，可是若要減少或消除戰爭，還是必須有替代的方法。

《經濟武器：金融制裁與貿易戰的誕生》帶領讀者們瞭解，從戰爭開始時，邊界或海域緊張的國家，因為本身安全考慮或者應盟友要求，開始對敵對國家進行封鎖，逐漸將消極的防衛手段發展成積極的制裁想法與作為。到了一次大戰後，封鎖與制裁成為歷史教訓中學到的「比戰爭更強大的手段」。於是，制裁成為戰爭之外的替代方案。

制裁要有威力，與戰爭一樣，必須結合盟友的集體力量。制裁可以比戰爭更強大，原因在於加入制裁方的代價看起來不大，對於原本不願加入戰爭的國家，可以在保持中立之外有了新選項，甚至因為制裁可以很方便地選擇項目與程度，所以這項發明自從誕生以來幾乎無時不在。

制裁真的那麼強大有效，足以取代戰爭，還是因為代價較低而被用來規避戰爭？一戰結束之後沒多久就發生二戰，似乎見證了戰爭，而且是世界大戰，並沒有被取代。然而這項質疑卻也有自己的矛盾：那麼二戰之後的數十年呢？現在正值俄烏戰爭的考驗，維持了八十年的局面會不會被打破？各式制裁與貿易戰是世界大戰的操練還是壓力宣洩？也許二戰之後的全球經濟結構可以給我們一些線索。

二次大戰後，由英美規劃的布列頓森林體制（Bretton Woods System）是為了推動全球化自由貿易所打下的制度基礎，其中「關稅與貿易總協定」（GATT）就是後來「世界貿易組織」（WTO）的前身。這個組織能夠用來維護自由貿易的執行手段，只有經濟制裁。制裁的成敗雖然不確定，但是其效果會隨著貿易與金融成長而增加。意思是說，經濟制裁對一個封閉的小國可能無關痛癢，對一個貿易與金融大國就茲事體大。因此，在參與規劃布列頓森林體制的經濟學家凱因斯的想法中，擴大與深化全球經濟便是在提升世界和平的保障。

只不過，二戰後資本主義與社會主義的陣營劃分與對立，讓布列頓自由貿易體系無法推展至全世界。憤世嫉俗的學者經常引用卡爾． 博蘭尼（Karl Polanyi） 在《 鉅變》（The Great Transformation, 1944）裡的預言，譏諷自由世界的國際主義只是紙上談兵。但世界畢竟還是在二十世紀的最後二十年裡發生了社會主義國家的改革開放，WTO也在世紀末之前成立了。那麼，世界更安全了嗎？世界和平到來了嗎？答案雖然仍是否定，但在當時世界大戰的風險的確降低，人類開始關心威脅生存的環境惡化與氣候變遷問題。

然而，WTO成立不及二十年，世界又變了。全球化尚未「利多出盡」，可是為何這些年創造出的經濟利益沒能使制裁的效果足以阻止戰爭呢？俄羅斯的經濟幾乎完全依賴石油出口，中國作為世界工廠必須吸引海外訂單與資金，它們當真不怕經濟制裁？如今地緣政治的衝突與風險是不是已經證明，經濟制裁無法取代戰爭，我們只有接受戰火來熔燒掉歷史恩怨？我當然希望上述問題的答案都是否定的。

透過本書瞭解經濟制裁是一種武器之後，或許可以為其困境提出解釋。前文曾經提過，在西方各國以SWIFT制裁俄羅斯之前，這項利器就曾已多次揮舞，效果也因為過於濫用而大打折扣。這或許正是制裁無效的一大原因。作為戰爭替代品的經濟武器，會不會因為使用者以為代價很低就過度揮霍？武器送到權力者手上，會不會如同玩具對孩童的誘惑一樣？工業革命導致戰爭武器日新月異，終於因殺戮頻繁與過重導致經濟武器的誕生。然而經濟武器如今看起來也因為使用過度，而步入同樣的道路。美國總統威爾遜（Woodrow Wilson）曾經形容經濟制裁比戰爭更強大，應該是提醒慎用的警告，而不是鼓吹多用的宣傳吧！

（本文作者為清華大學經濟學系教授劉瑞華）